Avanti un Altro non andrà in onda oggi, venerdì 19 gennaio 2024. Cambia quindi la programmazione in casa Mediaset, con l’amato quiz condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che non sarà trasmesso al consueto orario su Canale 5. Vediamo insieme il perché.

Stop ad Avanti un Altro 2024, non va in onda il 19 gennaio 2024: perché? il motivo

Non ci saranno i divertenti concorrenti e i personaggi del salottino di Avanti un Altro a tenere compagnia oggi pomeriggio ai telespettatori. Il quiz pre-serale di Canale 5 si prende un giorno di pausa. Ma perché? Come accaduto lo scorso anno, si è deciso di non mandare in onda Avanti un Altro per far posto alla Supercoppa italiana. Se la prima semifinale (Napoli-Fiorentina) è stata trasmessa ieri su Italia 1, oggi vedremo Inter-Lazio alle ore 20 su Canale 5. Le gare si stanno disputando in Arabia Saudita e sono trasmesse in esclusiva su Mediaset. La finale è prevista per il 22 gennaio alle ore 20 nello stadio Al-Awal Park di Ria.

Ma cosa andrà in onda al posto di Avanti un Altro? Data la partita, l’edizione serale del TG5 sarà anticipata alle 19.00, mentre alle 19.30 andrà in onda Striscia la Notizia in edizione ridotta. Anche Myrta Merlino subirà delle modifiche con Pomeriggio Cinque che allunga il suo orario e finirà più tardi.

In breve, ecco come sarà il palinsesto di Canale 5, nella fascia pomeridiana del 19 gennaio 2024:

Ore 16:41 la soap ‘ La Promessa ‘

‘ Ore 16.59 Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino;

con Myrta Merlino; Ore 18,53 TG5 Prima Pagina ;

; Ore 19.01 Tg 5

Ore 19.30 Striscia la Notizina , un’edizione ridotta di Striscia la Notizia della durata di 15 minuti,

, un’edizione ridotta di Striscia la Notizia della durata di 15 minuti, Ore 19:46, pre-match tra Inter-Lazio

tra Inter-Lazio Ore 20,00 seconda semifinale di Supercoppa, Inter-Lazio

Quando torna in tv il quiz show

Avanti un Altro tornerà in onda sabato 20 gennaio 2024 alle 18.45 su Canale 5. Il quiz show, condotto da Paolo Bonolis, è iniziato il 2 gennaio con la tredicesima edizione. Tra le novità ci sono nuovi personaggi del minimondo e del salottino guidato da Miss Claudia.