A partire da giovedì 22 maggio, il prime-time di Canale 5 si tinge di comicità e assurdità con il ritorno in grande stile di “Avanti un altro!”. Il celebre game-show condotto da Paolo Bonolis, con la complicità dell’immancabile Luca Laurenti, approda in prima serata con due puntate inedite a serata, promettendo risate, colpi di scena e tanto intrattenimento.

Avanti un Altro, doppia sfida e doppio divertimento: il format raddoppia

Ogni appuntamento vedrà protagoniste due sfide completamente nuove, con lunghissime file di concorrenti pronti a tutto pur di arrivare al fatidico gioco finale e conquistare l’ambito montepremi. Tra battute, momenti surreali e leggerezza , “Avanti un altro!” si conferma ancora una volta un unicum nel panorama televisivo italiano.

Il gioco finale: un cult tutto da sbagliare

Come da tradizione, per portarsi a casa la vittoria servirà sbagliare tutte le risposte nel leggendario gioco finale, divenuto negli anni un vero e proprio cult della TV italiana. Un paradosso irresistibile che rende il quiz ancor più avvincente e imprevedibile.

Un cast stravagante e irresistibile

Il celebre “salottino” sarà guidato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) e animato da un cast variopinto e irresistibile: da Laura Cremaschi, regina del web, alla dottoressa Maria Mazza, passando per Franco Pistoni (il temuto iettatore) e la sua “consorte” Giorgia Pianta. Ritroveremo anche i personaggi storici come Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e molti altri.

Non mancheranno figure iconiche come la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Viviana Vizzini e la Hostess Greta Cianfano. Da segnalare anche il ritorno di Flavia Vento nel ruolo del misterioso “Vento del mistero”, pronta a confondere i concorrenti con domande su spiritualità, alieni, ufo, campi magnetici e fenomeni paranormali.

Una macchina perfetta: casting, produzione e successo internazionale

Ogni personaggio che vediamo in scena nasce dall’inventiva del conduttore e degli autori, ma anche da un attento lavoro di casting curato da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione seleziona concorrenti, cast e pubblico, scandagliando l’Italia alla ricerca dei volti più originali.

Il format, ideato da Paolo Bonolis insieme a Stefano Santucci, è stato così innovativo da essere esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam e Romania.

Una produzione firmata RTI e Endemol Shine Italy

“Avanti un altro!” è una produzione RTI, realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il ritorno in prima serata non è solo un regalo per gli affezionati spettatori del preserale, ma anche una conferma del successo di un programma che continua a reinventarsi senza mai perdere la sua identità.

In conclusione, preparatevi a serate di risate, assurdità e giochi fuori da ogni schema: l’appuntamento è per giovedì 22 maggio su Canale 5, con doppio episodio e una sola regola: non prendersi mai troppo sul serio.