Francesca Brambilla è incinta. La modella, che abbiamo imparato a conoscere nei panni della ‘Bona Sorte’ durante il programma Avanti un Altro, ha annunciato, via social, di essere in stato interessante. Scopriamo insieme cosa ha detto ai suoi follower.

Avanti un Altro, la ‘Bona Sorte’ Francesca Brambilla annuncia di essere incinta

Francesca Brambilla nasce nel 1992 a Bergamo. Grazie alla sua bellezza, partecipa a diversi concorsi di bellezza e anche a Miss Italia. Vince il titolo di Miss Atalanta a Miss Padania e per ben tre volte la vediamo come coniglietta di Playboy. Ama il mondo dei motori e diventa ‘ragazza ombrellina’. In tv, fa parte di alcuni programmi sportivi come Tiki Taka di Pierluigi Pardo, Tiki Taka e in Quelli che il calcio. Ma ottiene il successo grazie al ruolo di ‘Bona Sorta’ nel programma quiz di Canale 5 ‘Avanti un altro‘ condotto da Paolo Bonolis.

Nelle ultime settimane, erano circolate delle voci che la vedevano aspettare un bambino. Oggi, attraverso un post sul suo profilo instagram (che conta più di un milione di follower) arriva la conferma ufficiale: “La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita.

Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due“.

Chi è il compagno della Brambilla

La Brambilla non ha pubblicato né il nome, né il volto del suo compagno. Compare però in alcuni scatti dove si vede che è moro, con un fisico palestrato e molti tatuaggi. La showgirl, che in una foto compare anche con l’outfit della Bona Sorte, spiega di aver sempre sognato di aspettare un bambino e indossare questo abito.

Sul suo compagno rivela:

“Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà..“