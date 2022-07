Addio a Emanuele Vaccarini, il Gladiatore del salottino di “Avanti un altro”, il il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis – con la collaborazione di Luca Laurenti –. Vaccarini è scomparso prematuramente. L’uomo ricopriva il ruolo dal 2019: dopo aver preso parte al programma come concorrente era stato richiamato dalla produzione che gli ha offerto la parte del “Gladiatore” all’interno del programma.

Avanti un altro, è morto all’improvviso ‘Il Gladiatore’ Emanuele Vaccarini

A quanto pare Emanuele Vaccarini stava combattendo da tempo contro una malattia che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Come un vero gladiatore, ha lottato fino alla fine, ha fatto il possibile ma alla fine non ce l’ha fatta.

Il saluto di Sonia Bruganelli su Instagram

Attraverso una Instagram Stories, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che con la sua casa di produzione sceglie i personaggi che popolano il mini mondo di Avanti un altro, ha voluto salutare il Gladiatore pubblicando una sua foto accompagnata dalla frase: “Riposa in pace gigante buono”.

Chi era Emanuele Vaccarini, “il Gladiatore” di Avanti un altro

Nato nel 1977, Emanuele Vaccarini avrebbe compiuto 45 anni il prossimo 18 luglio. Non si è mai sposato e non ha avuto figli. Oltre al suo impegno ne cast del “Salottino” della trasmissione Avanti un altro, negli ultimi anni aveva anche fatto la comparsa, sempre nel ruolo di Gladiatore, in film storici. Appassionato di body building, pugilato, scherma medievale, giapponese e vichinga. Emanuele Vaccarini era diventato istruttore di MMA ed era stato insegnante presso il Krav Lab.

Figlio di un ex calciatore, Emanuele Vaccarini era un grande appassionato di karate e arti marziali in generale e prima di approdare sul piccolo schermo lavorava nelle Ferrovie. Amava molto cucinare e sui social network deliziava i suoi follower con le sue ricette. Grazie allo show di Canale 5, Vaccarini aveva conosciuto la fidanzata Federica, presente in alcune puntate di Avanti un altro.