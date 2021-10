Sono aperti, per Avanti un Altro!, i casting. Ecco le date e le località delle selezioni ovvero ecco tutte le info per sapere dove presentarsi. Volete comparire in tv? Volete far parte, in qualche modo, del programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5 prima del telegiornale?

Avanti un Altro! casting: da Roma a Milano e Torino

Chiunque voglia tentare di far parte di Avanti un Altro! non deve far altro di recarsi ai casting. Partecipare è semplicissimo. Sul sito di SDL Tv si può cliccare sull’icona del programma per accedere al form e da lì inserire i propri dati per presentare la propria candidatura.

Ovviamente l’iscrizione ad ogni singolo casting può essere effettuata una sola volta. Altro modo per partecipare ai casting, senza compilare il form è quello di inviare una email a [email protected] con i dati anagrafici, recapito telefonico e una fotografia oltre alla dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016″.

I casting faranno tappa a:

Roma il 25 ottobre 2021

il 25 ottobre 2021 Bologna il 27 ottobre

il 27 ottobre Milano il 5 novembre

il 5 novembre Firenze e Verona l’8 novembre

l’8 novembre Torino il 15 e il 16 novembre

Calendario ricco capace di toccare soprattutto il Centro – Nord. Si attendono, più avanti, altre tappe capaci di toccare altre zone d’Italia.

Avanti un altro quando torna in tv: la lavorazione e le ultime news

Questa estate quando si parlava di Avanti un Altro| si annunciavano date di registrazione e lavorazione del game quiz per ottobre inoltrato. Ora che siamo arrivati al fatidico periodo possiamo dire che la grande macchina del programma Mediaset si è di nuovo messa in moto. Oltre ai casting aperti si respira aria di febbrile lavoro per la registrazione di nuove puntate che terranno compagnia ai telespettatori da gennaio 2022.

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Paolo Bonolis stia lavorando, insieme al suo staff, non solo alle puntate in onda prima del TG5, ma anche a puntate degne della prima serata. Ebbene sì. Si vocifera che il conduttore approderà in prima serata, così come Gerry Scotti, per intrattenere il pubblico e coprire il posto lasciato vacante da Barbara d’Urso e dal suo Live Non è la d’Urso!.

Altre news interessanti in merito allo show. Secondo quanto anticipato da TvBlog nel mini-mondo di Bonolis arriveranno interessanti nuovi personaggi. Oltre all’ex pornodiva Ilona Staller potrebbe approdare nel game show anche lo storico volto di Thorne di Beautiful ovvero l’attore Clayton Norcross.