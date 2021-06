Avanti un altro, casting: come partecipare come concorrenti?

Al via i casting di Avanti un altro, il game show di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Archiviata l’ultima edizione e la versione speciale “pure di sera”, il game show pre-serale è a caccia di nuovi concorrenti. Ecco come partecipare.

Avanti un altro 2021, aperti i casting

Il successo di Avanti un altro di Paolo Bonolis è inarrestabile. Il game show pre-serale campione d’ascolti di Canale 5 è alla ricerca di nuovi concorrenti e personaggi per la prossima edizione di cui al momento non è ancora stata comunicata la data ufficiale di partenza.

La produzione del programma ha ufficialmente aperto i casting in vista delle nuove puntate che, salvo slittamenti improvvisi, dovrebbero andare in onda il prossimo anno. I casting sono già aperti nella città di Firenze per lunedì 5 luglio 2021. Per parteciparvi l’unico requisito richiesto è essere maggiorenni.

Avanti un altro casting: come candidarsi

Vuoi partecipare come concorrente alla prossima edizione di Avanti un altro di Paolo Bonolis? Bene, sei nel posto giusto! Di seguito ti spiegheremo cosa fare per candidarsi al game show pre-serale di Canale 5.

Prima di tutto collegati al sito ufficiale www.sdl.tv che si occupa dell’organizzazione dei provini degli aspiranti concorrenti. All’interno del sito potrai compilare un form con tutti i tuoi dati: nome, cognome, sesso, data di nascita, città di nascita e residenze e tanto altro. Per chi volesse è attiva anche una linea telefonica: 06 62 28 69 00 dove è possibile lasciare un messaggio ed essere nel caso ricontattati.

Ricordiamo che requisito fondamentale è aver compiuto i 18 anni di età. Per candidarvi è possibile anche inviare una mail all’indirizzo [email protected] con tutti i vostri dati anagrafici, il numero di telefono e una fotografica. Attenzione: all’interno della mail dovrete copiare la seguente dichiarazione liberatoria:

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

Non ci resta che augurarvi in bocca al lupo!