Sono diverse le new entry della nuova edizione di Avanti un Altro 2025. Il quiz show del pomeriggio di Canale 5 è condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopriamo insieme quali sono i nuovi personaggi che popolano il minimondo e il salottino.

New entry ad Avanti un Altro 2025: chi è il bonus Luca Vetrone

Avanti un Altro, giunto alla 15esima edizione, è andato in onda con la prima puntata il 1 ottobre 2025. I telespettatori hanno subito notato alcuni cambiamenti e nuovi personaggi come quello di Luca Vetrone che prende il posto di Daniel Nilsson come bonus.

Ma chi è il giovane? Nato nel 1995 a Benevento, Luca Vetrone si trasferisce a Riccione e si laurea in Scienze motorie e sportive. Grazie alla sua avvenenza, diventa modello e partecipa nel 2019 a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Angela Nasti. Dal salotto di Maria De Filippi passa a Temptation Island dove diventa un tentatore e nel 2023 è nel cast de L’Isola dei Famosi. Nel reality arriva secondo dietro a Marzo Mazzoli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Vetrone è molto riservato ma si è vociferato di un flirt con Perla Vatiero. Sui social poi è seguitissimo e vanta ben 267 mila follower su Instagram (nome utente @luca.vetrone).

Clarissa Migliaccio è la nuova Miss

Cambiamenti anche per quanto riguarda il minimondo. La nuova miss, che prende il posto di Claudia Ruggeri, è Clarissa Migliaccio. La giovane è una modella dal fisico statuario (arrivata in finale regionale a Miss Universe Italia 2025 come la più votata della rete) e una studentessa dell’Università IULM di Milano. Sui social (nome profilo @clarissa.migliaccio) ha 27 mila follower e posta foto in costume e delle sfilate come quella di Dolce & Gabbana. Non mancano anche scatti del suo amato volpino.

Ma non sono le uniche new entry. Ad Avanti un Altro 2025 vedremo anche Sofia Bartoli nel ruolo de La Veterinaria ed Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina.