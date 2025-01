Manca pochissimo agli Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam che si disputa ogni anno a Melbourne, in Australia e che vedrà la presenza di Sinner. Scopriamo insieme quando scenderà in campo il numero uno al mondo e dove vederlo in tv.

Australian Open: quando scende in campo Jannik Sinner

Tabellone fortunato per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha evitato Djokovic e Alcaraz che si trovano dall’altro lato e potrebbe incontrarli solo in una possibile finale. Il serbo (che debutterà contro Basavareddy) e lo spagnolo (primo turno contro Shevchenko), potrebbero invece sfidarsi nei quarti di finale.

Gli Australian Open sono il primo torneo di tennis dell’anno. Dal 6 al 9 gennaio si sono svolte le qualificazioni per decidere i 16 posti rimanenti e dal 12 gennaio 2025 inizierà la competizione che vede impegnati 128 giocatori, tra cui 32 teste di serie e otto wildcard. La finale del singolare femminile è prevista per sabato 25 gennaio mentre quella del singolare maschile domenica 26 gennaio.

Ma dove vedere le gare di Jannik Sinner agli Australian Open? A trasmettere la competizione in Italia e in diretta tv è Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky). È possibile vederlo anche in streaming sulle piattaforme Discovery+, NOW Tv e Dazn.

Il più atteso è naturalmente il campione in carica Jannik Sinner che scenderà in campo già lunedì 13 gennaio 2025 contro il cileno Jarry verso le 4 di notte (ore italiana).

Calendario e italiani in gara

Oltre a Jannik Sinner, si contenderanno il titolo degli Australian Open 2025 anche Lorenzo Musetti; Flavio Cobolli; Matteo Berrettini; Luciano Darderi; Lorenzo Sonego; Luca Nardi e Fabio Fognini.

In caso di vittoria di Sinner al primo turno, sarà in campo giovedì 16 e poi sabato 18 e lunedì 20 gennaio, il 22 gennaio per i quarti, il 24 per le semifinali e il 26 per la finale. Nel suo cammino, il numero uno al mondo potrebbe incrociare due connazionali: Cobolli al terzo turno e Berrettini negli ottavi.

Mentre per le donne ci saranno agli Australian Open Jasmine Paolini; Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.