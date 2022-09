Aurora Ramazzotti è tornata sui social dopo un periodo di pausa. Dopo aver annunciato la sua gravidanza, con un video divertente pubblicato sui suoi profili social, confermando le voci che si rincorrevano da diversi mesi, la conduttrice ha voluto spiegare ai suoi followers il motivo della sua lunga assenza dal web.

Aurora Ramazzotti torna sui social a parlare della gravidanza

Attraverso una serie di Instagram stories pubblicate sul suo profilo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fugato ogni dubbio sulla sua assenza di questo periodo. Nelle stories, Aurora Ramazzotti racconta: “Non ho capito se questa cosa delle storie di 60 secondi mi facilita il tutto oppure lo rende ancora più difficile. È da un po’ che sto cercando di fare storie in cui vi spiego delle cose, ma l’avere tanto tempo mi fa sproloquiare. Quello che volevo dire è, nell’ultimo periodo sono stata molto assente dai social, so che sembra impossibile perché pare che io sia ovunque, ma chi mi segue e mi vuole bene da un po’ sa che sono stata assente”.

Assenza dai social: “Scelta consapevole e necessaria”

La giovane Ramazzotti definisce la sua assenza dal web una “Scelta consapevole e necessaria” – e aggiunge – “Da una parte per capire cosa mi sta accadendo in questo ultimo periodo e poi perché vi confesso che questo fatto di essere diretta e trasparente, di aver quindi portato me stessa su questi canali, un po’ stava diventando un’arma a doppio taglio”.

Aurora Ramazzotti: “Fatemi capì e poi ci risentiamo”

Aurora Ramazzotti a quanto pare ha voluto prendersi un periodo di pausa dai social per carburare quello che le sta succedendo in questo periodo: “Quindi sto cercando di carburare anche alla luce di quello che mi sta succedendo e poi sento un po’ come se qualsiasi cosa io possa dire si superflua, a chi mi segue voglio dire che sto carburando e tornerò”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ci tiene a precisare che il suo non è un addio ai social anzi: “So che c’è qualcuno curioso, e lo capisco, fatemi capì e poi ci risentiamo”.