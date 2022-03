Questa sera su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di “Belve”. Ospiti di Francesca Fagnani sono Valeria Marini e Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di raccontare alcuni momenti della sua vita tra cui anche quelli legati alla sua adolescenza. Tra i ricordi che Aurora racconta a alla Fagnani ci sono quelli legati ai problemi alimentari, le polemiche social, fino a quella volta in cui finì in coma etilico. Aurora affronta anche la fine del matrimonio tra sua madre e Tomaso Trussardi e il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori.

Aurora Ramazzotti a “Belve” su Rai 2: «Ho paura della droga, l’alcol l’ho frequentato»

«Ho paura della droga, l’alcol l’ho frequentato. Quella volta sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza, non ricordo nulla, non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto: non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro». – Con queste parole Aurora Ramazzotti racconta uno dei periodi più difficili della sua vita.

Il rapporto con Tommaso Trussardi

Aurora parla anche della fine del matrimonio tra sua madre e Tomaso Trussardi, e dello stato attuale del loro rapporto. Aurora nell’intervista che andrà in onda questa sera su Rai 2 dichiara: «Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo, si è fatto carico delle cose che nessuno ti da gli strumenti per gestire. Non sento che il nostro rapporto è compromesso. Siamo persone diverse, abbiamo idee diverse ma io gli voglio molto bene».

Aurora Ramazzotti «I miei genitori insieme? Spero che non succeda»

Nelle ultime settimane il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra i suoi genitori è stato al centro dell’attenzione mediatica. Sull’argomento Aurora Ramazzotti dichiara: «Non ho mai fatto il tifo, non me li ricordo neanche insieme. Li trovo meravigliosi ma per come li conosco io sono incompatibili completamente e si esaurirebbero a vicenda. Quindi io spero con tutta me stessa che non succeda».