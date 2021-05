Dopo le accuse di Aurora Leone, attrice dei The Jackal, prima invitata a partecipare alla Partita del Cuore e poi “cacciata in quanto donna” dal dirigente della Nazionale Cantanti, la questione ha assunto dei risvolti importanti. Il dirigente Gian Luca Pecchini dopo essersi scusato pubblicamente con la Leone ha deciso di dimettersi dall’incarico.

Aurora Leone cacciata dalla Partita del Cuore: il dirigente Pecchini si dimette

In una nota la Nazionale Cantanti si scusa con l’attrice Aurora Leone e precisa: “La Nazionale Italiana Cantanti e amareggiata profondamente e si scusa di quanto accaduto ieri sera durante la cena ad Aurora Leone. La nostra è una storia di 40 anni di inclusione e di solidarieta, periodo nel quale siamo sempre stati in prima linea a sostenere i deboli e i diritti di tutti. Oggi a Torino si gioca una partita importante, ogni 100.000 euro in meno raccolti sono 15 diagnosi in meno e 15 potenziali morti in piu. Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione”.

Nella nota a parlare è proprio il dirigente coinvolto nella faccenda. Pecchini nella nota fa sapere anche della scelta di dimettersi. Nella nota il dirigente scrive: “Per tutte queste motivazioni, io, Gian Luca Pecchini, dirigente della Nic mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone.

Ci tengo pero a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via. Gian Luca Pecchini”.

La Nazionale Cantanti invita Aurora leone a partecipare

Sulla questione è intervenuto anche Enrico Ruggeri. Tramite i social della Nazionale il cantante ha invitato l’attrice Leone a prendere parte alla manifestazione e giocare in campo con la Nazionale. Ruggeri ha mostrato anche la maglia con il nome di Aurora.

Nominiamo un dirigente donna

Dopo le dimissioni di Pecchini dal ruolo di dirigente della Nazionale Cantanti per l’atteggiamento riservato ad Aurora Leone, sarebbe opportuno, per eliminare ogni dubbio sullo spirito sportivo-solidale dell’avvento e della Nazionale Cantanti, nominare una donna come prossimo dirigente della Nazionale Cantanti.

I The Jackal sostengono la raccolta fondi

I The Jackal ci tengono comunque a far presente della loro vicinanza allo scopo dell’evento e sui loro social scrivono: “Prendiamo atto delle dimissioni del dirigente della nazionale cantanti in seguito al “grande equivoco” di ieri sera. Noi speriamo che quanto successo non venga ridotto a questo: un malinteso. C’è un discorso più ampio che va oltre la vicenda personale, il sessismo e il maschilismo come problemi reali che riguardano ogni giorno milioni di donne”.

“Invitiamo tutti però, come ha fatto Aurora nelle prime storie pubblicate a caldo ieri notte, a non confondere i problemi. Non è giusto che quanto accaduto abbia delle conseguenze negative sulla raccolta fondi, missione che la nazionale cantanti porta avanti con impegno da 40 anni. Inclusività e parità non devono essere ostacoli per nessuna causa, figurarsi se così importante come la lotta al cancro. Confondere i due piani è uno sbaglio che non rende giustizia a nessuna delle due battaglie. Per questo diciamo alle tantissime persone che ci stanno scrivendo con affetto in queste ore per dimostrarle sostegno, che Aurora non era andata lì per vincere una partita: Aurora era lì, come Ciro e come tutti gli altri che hanno preso parte all’evento, per contribuire alla ricerca. Perciò aiutateci a farlo, diamo un segnale forte: una donazione via SMS al numero 45527 per sostenere la ricerca sul cancro”.