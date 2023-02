Le vicende della soap opera Terra Amara, in onda tutti i giorni su Canale 5 appassionano proprio tutti. La puntata di ieri ha sfondato il muro dei 3 milioni di telespettatori con ben 3.014.000 persone incollate alla tv raggiungendo uno share del 25%. Un successo che porta gli ascolti tv Canale 5 a toccare numeri impressionanti.

Auditel, Terra Amara supera i 3 milioni: i dati premiano la soap di Canale 5

Canale 5 è la prima rete a portare nella tv italiana le soap opera turche. Da Cherry Season e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore fino ad arrivare a Daydreamer – Le ali del sogno, passando per Love is in the air e Brave and Beautiful, la lista anno dopo anno si fa sempre più lunga. Sembra davvero che Mediaset abbia finalmente capito cosa piace al pubblico, e ogni anno ci propone una novità in fatto di serie tv turche. Oggi questo appuntamento si chiama Terra Amara.

Le serie tv turche e il successo riscontrato in Italia

141 puntate suddivise in quattro stagioni nella serie originale (in Italia 780 puntate), Terra Amara, ambientata nella Turchia degli anni ’70, più precisamente tra Istanbul e Çukurova (in provincia di Adana), racconta le vicende legate alla storia d’amore tra Züleyha e Yılmaz, due innamorati separati all’improvviso da un destino molto crudele.

Lei è una giovane sarta di Istanbul, lui invece un giovane e umile meccanico della città. Dopo la morte dei suoi familiari, il ragazzo è cresciuto dal suo datore di lavoro con la speranza un giorno di poter realizzare il suo sogno d’amore con Züleyha. Ma ecco che all’improvviso tutti i suoi sogni vengono infranti da una dura e feroce realtà, quella in cui i due innamorati potrebbero non riuscire mai più a stare insieme. Tra una fuga da Istanbul, imbrogli e cospirazioni le vicende dei due protagonisti hanno appassionato gli italiani che ogni giorno non perdono una puntata.

Terra Amara, ottimo traino per l’Auditel del pomeriggio di Canale 5

Il successo in termini di ascolti tv di Terra Amara, che precede il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, determina il fatto che la soap opera turca risulta essere quindi un ottimo traino per il programma di Canale 5, portando il pubblico sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset.