Cala il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, nella serata di ieri, sabato 5 febbraio 2022, sul palco del Teatro Ariston è andata in scena l’attesissima finale che ha visto trionfare il duo formato da Mahmood e Blanco con il brano “Brividi”. Co-conduttrice della quinta serata del Festival è stata l’attrice romana Sabrina Ferilli che ha regalato ai telespettatori a casa e ai presenti in sala un non-monologo che fa riflettere sull’importanza di parlare quando le cose si sanno e si vivono sulla propria pelle e non tanto per parlare. Tra gli ospiti della serata anche il cantante Marco Mengoni e l’attore Filippo Scotti che hanno parlato dell’odio sui social. Andiamo però a vedere cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv della quinta serata finale del Festival di Sanremo 2022 ed il confronto con le passate edizioni.

Auditel Sanremo 2022 quinta serata finale: gli ascolti tv a confronto con le passate edizioni

La quinta serata finale del Festival di Sanremo 2022, ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti tv. I dati forniti da Auditel ci dicono che la serata di ieri sabato 5 febbraio 2022, è stata seguita da ben 13.380.000 telespettatori, ottenendo uno share pari al 64,9%.

Il picco della finalissima in valori assoluti arriva alle 22:38, con sul palco l’esibizione delle Farfalle Azzurre, davanti alla tv 16.984.000 telespettatori. La prima parte è stata vista da 15.660.000 telespettatori con il 62,1% mentre la seconda ha ottenuto 10.162.000 con il 72%. È la finale più vista dal 2000. Ecco di seguito il confronto con le passate edizioni.

Dal 2020 al 2022 gli ascolti tv di Sanremo: le quinte serate finali delle edizioni di Amadeus

Lo scorso anno, nel 2021, la quinta serata finale serata, sempre condotta da Amadeus, ottenne un seguito di 10.715.000 con uno share del 53,30%. L’anno precedente, nel 2020, il primo condotto da Amadeus i telespettatori della quinta serata furono 11.477.000 con uno share del 60,60%.

Auditel: gli ascolti delle quinte serate finali di Sanremo dal 2015 al 2022

Di seguito vi mostriamo i dati Auditel a confronto delle quinte serate serate del Festival di Sanremo dal 2015 al 2022. Il dato da notare è la percentuale di share ottenuto dalle serate finali del Festival di Sanremo elencate di seguito: