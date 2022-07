Contro ogni aspettativa, quello che era nato come “spettacolino simpatico” per l’evento “Mediaset: serata per la stampa”, conferenza organizzata per la presentazione dei palinsesti tv Mediaset per la stagione 2022/2023, nella serata di ieri si è rivelato uno dei momenti più seguiti della rete. Ecco di seguito i dati Auditel in merito agli ascolti tv dell’evento organizzato dal Gruppo televisivo Mediaset, andato in onda martedì 5 luglio 2022 alle ore 19.30 su Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo.

Auditel: ascolti tv di “Mediaset: serata per la stampa” | Martedì 5 luglio 2022

Il lancio della nuova stagione tv che ha visto tra gli altri la presenza di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, del duo comico Pio e Amedeo e del conduttore Gerry Scotti, non era pensato per la tv ma – correndo il rischio – la rete ha pensato ugualmente di trasmettere l’evento su Canale 5. L’evento è stato premiato con ottimi ascolti tv, con picchi di 1.800.000 spettatori e il 16% di share (media degli ascolti: 1.745.000 spettatori totali con il 15.48% di share attiva).

Il pubblico del preserale di Canale 5 premia quindi lo speciale Mediaset – Serata con la stampa. Lo spettacolo, oltre alla presentazione dei palinsesti tv per la prossima stagione televisiva, ha visto anche momenti di grande divertimento grazie alla presenza del duo comico pugliese Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo, Gerry Scotti e la simpatia di Pier Silvio Berlusconi

I due comici hanno scherzato con l’amministratore delegato del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che sia durante la conferenza stampa che durante la cena di gala, si è prestato al gioco e alle battute dei due comici. Complice anche la simpatia del conduttore Gerry Scotti che ha presentato l’evento, la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023 si è trasformata in un evento televisivo che ha conquistato il pubblico di Canale 5.

Mediaset – Serata con la stampa: VIDEO

Ecco di seguito il video con alcuni momenti della serata: