Lo sport italiano protagonista in tv nella giornata di ieri, domenica 11 luglio 2021. I dati Auditel ci dimostrano che gli italiani amano lo sport in tv e seguono costantemente le avventure dei protagonisti Azzurri. Ecco in dettaglio l’analisi dello share.

Auditel: come sono andati i dati di ascolto della finale di Wimbledon e la Nazionale di calcio

In quel di Londra, due sono stati i protagonisti nella giornata di ieri: il tennis alle 15.00 con la finale del torneo di Wimbledon, che ha visto un Matteo Berrettini primo italiano nella storia del torneo arrivare in finale contro Novak Djokovic, e alle 21.00 la Nazionale di calcio di Roberto Mancini contro l’Inghilterra alla finale degli Europei 2021. Ad aggiudicarsi la vittoria al torneo di tennis a Wimbledon è stato il tennista serbo, ma comunque Berrettini ha scritto una delle più importanti pagine della storia del tennis italiano e mondiale. Diverso invece il risultato ottenuto dalla Nazionale azzurra, che è diventata campione d’Europa nel torneo per nazioni.

Audience: i numeri raggiunti dello sport in tv ieri

Nel dettaglio il torneo di Wimbledon, che per la prima volta gli italiani hanno potuto seguire anche in chiaro su TV8, ha riscontrato un enorme successo di pubblico televisivo. Su TV8 infatti si sono sintonizzati quasi 3.000.000 di persone con una media del 21% di share.

La finale degli Europei 2021, Italia – Inghilterra, su Rai 1 è stata seguita da una media di ben 18.172.000 di spettatori pari al 73.7% di share. Solo su Sky Sport 1 Inghilterra-Italia è stata seguita da 1.720.000 spettatori pari al 7%. Insieme agli altri canali di Sky, la tv satellitare ha raggiunto quota 2.400.000 telespettatori ed il 9,9% di share. In totale, tra Rai 1 e i canali Sky, la finale degli Europei 2021 ha raccolto davanti alle tv ben oltre 20.588.000 spettatori e l’83.5% di share.

Un successo di ascolti anche per il pre e post partita

Su Rai 1 il pre e il post partita complessivamente hanno conquistato 14.125.000 spettatori con il 68.8% di share. Notti Europee ad esempio ha raggiunto il 47,5%. Su Sky Sport 1 la premiazione ha raccolto 1.578.000 spettatori e il 7.9%.

Finale Europei Italia Inghilterra: i dati d’ascolto della tv inglese.

Anche nel Regno Unito la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra è stata molto seguita. Le due maggiori tv inglesi che hanno mandato in onda il match sportivo: BBC1 e ITV, durante la finale hanno raccolto davanti ai teleschermi ben 29.500.000 di telespettatori, con un picco di ascolti quasi di 92% di share e di 31 milioni di telespettatori durante la fase dei rigori che pi ha visto trionfare l’Italia.

Un successo azzurro in vista delle olimpiadi

I dati dimostrano il successo degli atleti Azzurri di qualsiasi disciplina sportiva in tv. In vista delle prossime Olimpiadi i dati Auditel registrati tra la finale del torneo di tennis a Wimbledon e la finale degli Europei 2021 fanno ben sperare.