Ancora un ottimo risultato in termini di ascolti tv per il Grande Fratello Vip 2022. La puntata di ieri sera, lunedì 5 dicembre 2022, andata in onda su Canale 5, ha ottenuto ancora un volta un ottimo riscontro da parte del pubblico televisivo. Ecco di seguito l’analisi degli ascolti tv e i dati Auditel della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera su Canale 5.

Auditel Grande Fratello Vip: gli ascolti tv della puntata del 5 dicembre 2022

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la ventesima puntata del reality show più longevo della tv italiana: il Grande Fratello Vip 2022. Il reality condotto dal giornalista e conduttore Alfonso Signorini, ancora una volta ha ottenuto un ottimo risultato in termini di Ascolti tv. La puntata di ieri, lunedì 5 dicembre 2022, è stata seguita da 2.892.000 spettatori totali con un risultato in termini di share del 22.92% (23.32% di share sul target di pubblico di 15-64 anni).

GFVIP i dati Auditel e gli ascolti tv in sovrapposizione

Nella fascia di sovrapposizione il reality di Canale 5 supera ogni competitor: dalle ore 21.45 alle ore 23.05, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset vince con ben 3.528.000 spettatori e il 18.1% di share.

La trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, nella puntata di ieri sera ha raggiunto picchi altissimi del 39.7% di share. Benissimo anche il risultato ottenuto sul target di pubblico che va dai 25-34 anni: con un buon 36.8% di share.

Grande Fratello Vip 2022: un successo anche suoi social con l’hashtag #GFVIP

Il format segna un successo non solo in termini di ascolti tv ma anche sui social. Il Grande Fratello Vip 2022 è infatti un vero e proprio fenomeno social. Nella classifica dei programmi più discussi su social come Twitter, Facebook e Instagram, nella giornata di ieri, l’hashtag #GFVIP arriva al primo posto, escludendo dalla classifica ovviamente gli eventi sportivi legati alle partite che si stanno disputando ai Mondiali di Qatar 2022.