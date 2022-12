Dopo gli ottimi ascolti ottenuti nelle scorse settimane, anche la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 12 dicembre 2022 in prima serata su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico in termini di ascolti tv. I dati Auditel premiano infatti il reality targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Ecco di seguito i dati della puntata andata in onda ieri.

Auditel Grande Fratello Vip: gli ascolti tv di Canale 5 del 12 dicembre 2022

Ancora un ottimo risultato per il Grande Fratello Vip, che nella serata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, è stato il programma più visto della serata, portando con Canale 5 a diventare leader di serata. Ieri sera il Grande Fratello Vip è stato visto da ben 2.854.000 spettatori totali con il 22.8% di share. 24.2% lo share ottenuto sul target 15-64 anni. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e prodotto da Endemol Shine Italy, nella serata di ieri ha raggiunto picchi del 38% di share. Benissimo anche il risultato ottenuto sul target 25-34 anni con una percentuale del 33.6% di share.

Grande Fratello Vip: continua il successo anche social

Nella classifica dei programmi più discussi sui social nella giornata di ieri, l’hashtag #GFVIP, legato appunto al Grande Fratello Vip, arriva al primo posto, escludendo ovviamente gli eventi sportivi.

Ascolti Tv: i dati Auditel della prima serata di ieri

Ecco di seguito i dati Auditel in merito agli ascolti tv della serata del 12 dicembre 2022: