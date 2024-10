Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata di Don Matteo 14 andata in onda ieri, giovedì 17 ottobre 2024 in prima serata su Rai1? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della nota fiction di grande successo prodotta dalla Rai.

Auditel, ascolti tv di Don Matteo 14: prima puntata 17 ottobre 2024

La serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, ha visto il ritorno di una delle grandi fiction italiane: Don Matteo 14. La prima puntata andata in onda durante la prima serata su Rai Uno è stata seguita da ben 4.930.000 spettatori, con uno share del 27.8%, confermando così ancora una volta il successo di una serie più amate di sempre. Vediamo ora il confronto con la puntata del debutto dello scorso anno.

Il confronto con gli ascolti tv della scorsa edizione

Confrontando i dati forniti da Auditel con quelli legati all’esordio della 13ª stagione possiamo notare un leggero calo. La prima puntata di Don Matteo 13 infatti ebbe un seguito di 6.541.000 spettatori e il 29.9% di share.

Nonostante il leggero calo, Don Matteo resta un format di successo diventato ormai un caposaldo della fiction italiana della tv pubblica, con Raoul Bova, che ha ormai preso il posto nel cuore dei telespettatori che fino a qualche stagione fa apparteneva a Terence Hill.

Auditel: i risultati delle altre reti tv

Nella serata di ieri, la prima puntata di Don Matteo 14 ha dito sfidare la serie Endless Love in onda su Canale5 e che ha conquistato 2.540.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 L’Altra Italia ha ottenuto un seguito di 169.000 spettatori pari all’1%, mentre su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 821.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi chiude a 665.000 spettatori e il 4%, mentre su Rete4 Dritto e Rovescio conquista 840.000 spettatori con 5.9%.

Su La7 il programma Piazzapulita raggiunge ben 833.000 spettatori e il 6.2% di share, mentre Tv8 The Bourne Identity raggiunge 346.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show incolla alla tv 454.000 spettatori con il 2.6%.