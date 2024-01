Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 6 gennaio 2024? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Linea Bianca, Italia Sì! e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv del 6 gennaio: Verissimo, Linea Bianca e ItaliaSì!

Su Rai1 Linea Bianca segna 1.931.000 spettatori con il 14.5% e Passaggio a Nord Ovest raggiunge 1.477.000 spettatori (12.2%). A Sua Immagine è seguito da 1.325.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e da 1.358.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (1.382.000 – 11.8%), ItaliaSì! ottiene 1.689.000 spettatori con il 13.3% nella prima parte e 2.167.000 spettatori con il 15.6% nella seconda parte.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Terra Amara”

Su Canale5 Beautiful conquista 2.277.000 spettatori pari al 16.9% e Terra Amara raggiunge 2.413.000 spettatori pari al 20.3%. A seguire Verissimo – Le Storie è scelto da 1.965.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e da 1.886.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Mi Presento ai Tuoi incolla davanti al video 276.000 spettatori (2.1%) mentre Storie di Donne al Bivio raccoglie 596.000 spettatori (5.1%). Ötzi e il mistero del tempo sigla 315.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 I Simpson raduna 607.000 spettatori (4.3%) mentre Canterville – Un fantasma per antenato ha raccolto 570.000 spettatori (4.6%). Caspercattura l’attenzione di 721.000 individui (5.9%).

Su Rai3 le news dei TGR informano .000 spettatori pari al %. PresaDiretta in replica è seguito da 583.000 spettatori pari al 4.9% (Presentazione: 688.000 – 5.5%) e il Festival del Circo di Montecarlo in replica raccoglie 1.266.000 spettatori pari al 9.7%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 542.000 spettatori (4.2%). A seguire Frozen Planet II – Incanto di Ghiaccio viene visto da 355.000 spettatori (3%) e C’eravamo tanto amati raduna 343.000 spettatori (2.7%).

Su La7 Master and Commander – Sfida ai Confini del Mare segna 281.000 spettatori (2.3%). Eden – Un Pianeta da Salvare raduna 369.000 individui pari al 2.6%.

Su Tv8 Un amore di renna colleziona 522.000 spettatori (4%) mentre Una bugia per innamorarsi raduna 536.000 spettatori (4.6%). Natale a Hudson Springs è la scelta di 541.000 spettatori (3.9%).

Sul Nove Come ti ammazzo il bodyguard sigla 223.000 spettatori (1.8%) e Nove Comedy Club – Valentina Persia in “Ma che ti ridi?” in replica raccoglie 322.000 spettatori (2.6%).

