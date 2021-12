Come sono andati gli ascolti tv di ieri pomeriggio, sabato 11 dicembre 2021? Ecco i risultati in riferimento ai dati Auditel dei programmi tv andati in onda sui canali Rai e Mediaset nel pomeriggio di ieri, in particolare modo quelli relativi a: Dedicato, Italia Sì!, A Sua Immagine, Verissimo e le soap. Nella giornata di ieri inoltre, ha debuttato su Raiuno anche Linea Bianca con Massimiliano Ossini.

Auditel della prima puntata di “Linea Bianca” su Rai 1 con Massimiliano Ossini

Ottimo risultato per il ritorno di Massimiliano Ossini su Raiuno con la nuova edizione di Linea Bianca. Nonostante il cambio di orario dopo ben 8 anni che vedeva il programma in onda alle 14.00, il format mantiene l’interesse e un buon andamento. Il programma è stato accolto con il 10.4% di share con ben 1.422.000 di spettatori, portando la fascia delle 15/16 a salire di oltre 3 punti percentuali rispetto alla precedente stagione tv.

Auditel dei programmi tv Rai: “Dedicato”, “A Sua immagine” e “Italia Sì!”

Il programma musicale Dedicato condotto da Serena Autieri ha conquistato nella giornata di ieri 1.695.000 spettatori con uno share pari a 11.5%. (Dati della scorsa puntata: 1.695.000 spettatori con il 11.5%).

L’appuntamento con A Sua Immagine, con la conduttrice Lorena Bianchetti ha appassionato ben 1.204.000 spettatori con il 9.36% di share. (Dati della scorsa puntata: 1.154.000 spettatori con il 9.1%. Ultima parte a 1.125.000 e il 9% di share).

Nella giornata di ieri, dopo la pausa della scorsa settimana per dare spazio allo Zecchino d’Oro, è tornato il consueto appuntamento con Marco Liorni alla guida di Italia Sì!. Nella prima parte il programma ha ottenuto un ascolto tv di 1.704.000 spettatori con uno share del 12.76%. Sono stati invece 2.085.000 gli spettatori che hanno seguito la seconda parte totalizzando uno share del 13.95%.

Auditel del programma tv di Canale 5: “Verissimo”

Silvia Toffanin con il suo talk televisivo Verissimo conquista ben 2.276.000 spettatori con il 17.52% di share. L’ultima parte intitolata Verissimo – Giri di Valzer conquista ben 2.234.000 spettatori con il 15.12%. (Dati della puntata precedente: 2.211.000 spettatori con il 17.2% di share nella prima parte. 2.242.000 spettatori con il 15.2% di share nella seconda).

Audience delle soap in onda su Canale 5

Beautiful, storica soap in onda su Canale 5, nella giornata di ieri, sabato 11 dicembre 2021, è stata seguita da ben 2.468.000 spettatori con uno share pari al 14.75%. La soap spagnola Una Vita ha interessato invece una media di 2.205.000 telespettatori con il 15.49% di share.