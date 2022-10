Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di sabato 22 ottobre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una Vita, Beautiful, Linea Verde Life e gli ascolti dei programmi in onda nel pre-serale con Carta Libera e Reazione a Catena.

Auditel, analisi degli ascolti tv di: A Sua Immagine, Italia Si! e Linea Verde Life | Sabato 22 ottobre 2022

Su Rai1, A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti è stato seguito in tv da 801.000 spettatori con il 8.30% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 793.000 con uno share pari al 8.70%.

L’appuntamento con Italia Sì!, programma condotto da Marco Liorni nella giornata di ieri lo hanno visto 1.359.000 telespettatori con uno share pari al 14.70% nella prima parte. La seconda parte è stata seguita in tv da 1.707.000 telespettatori con uno share del 16.30%

Il Paradiso con le Signore è stato visto da 1.508.000 telespettatori con uno share del 11.70%.

Passaggio a Nord-Ovest è stato visto da 859.000 telespettatori con uno share del 7.90%.

Il programma Linea Verde Life condotto da Daniela Ferolla e Marcello Masi, questa settimana è stato seguito da 2.296.000 con uno share del 19.10%.

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Una Vita e Beautiful

Nella giornata di ieri Verissimo con Silvia Toffanin è stato visto da 1.908.000 telespettatori durante la prima parte con il 21.00% di share. 1.783.000 telespettatori con uno share pari al 17.50% nella seconda parte.

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.268.000 telespettatori con il 17.10% di Share. Una Vita è stata seguita da ben 1.854.000 telespettatori con il 18.00% di Share.

Ascolti tv dei game show: Reazione a Catena e Caduta Libera

Su Rai Uno, l’appuntamento con Reazione a Catena condotto da Marco Liorni, è stato seguito da 2.793.000 di telespettatori con uno share pari al 22.10% nella prima parte. La seconda parte del programma è stat seguita da 3.834.000 telespettatori, totalizzando uno share del 25.80%.

Su Canale 5 lo storico game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 1.925.000 telespettatori con uno share pari al 16.00% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 2.386.000 telespettatori con uno share del 16.40%.