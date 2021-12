Anche ieri, sabato 18 dicembre 2021, il palinsesto televisivo ha visto una rivoluzione per quanto riguarda i programmi del pomeriggio. Per dare spazio alla trasmissione dedicata alla raccolta fondi per la ricerca Telethon, sono stati necessari alcuni cambi nella programmazione tv. Ecco di seguito i risultati in riferimento ai dati Auditel dei programmi tv Rai e Mediaset, in particolare quelli relativi a: A Sua Immagine, Verissimo, le soap di Canale 5 e lo speciale dedicato a Telethon.

Auditel dei programmi tv Rai: “A Sua immagine” e “Telethon”

Su Rai1 nel pomeriggio di ieri, sabato 18 dicembre 2021, è andato in onda lo speciale di Telethon. La trasmissione dedicata alla raccolta fondi ha tenuto compagnia a 1.321.000 spettatori con uno share del 9.5%. Il programma tv ha avuto due segmenti, la seconda parte andata in onda dopo il tg ed è stata seguita da 1.460.000 spettatori con uno share pari al 10.6%.

Invariato l’appuntamento con A Sua Immagine, con la conduttrice Lorena Bianchetti. Il programma ha avuto un seguito di 1.286.000 spettatori con il 10.4% di share. L’ultima parte di 9 minuti ha conquistato 1.306.000 spettatori e uno share del 10.6%. (Dati della scorsa puntata: 1.204.000 spettatori con il 9.36% di share).

Auditel del programma tv di Canale 5: “Verissimo”

Silvia Toffanin con il suo talk televisivo Verissimo ha tenuto compagnia a ben 2.100.000 spettatori con il 16.5% di share. L’ultima parte: Verissimo – Giri di Valzer, ha conquistato 2.141.000 spettatori con uno share pari al 15.1%. (Dati della puntata precedente: 2.276.000 spettatori con il 17.52% di share nella prima parte. 2.234.000 spettatori con il 15.12% di share nella seconda).

Audience delle soap in onda su Canale 5

Anche le amatissime soap di Canale 5 sono andate in onda come di consueto nel pomeriggio di ieri. Beautiful, storica soap in onda su sulla rete ammiraglia Mediaset, nella giornata di ieri è stata seguita da ben 2.506.000 spettatori con uno share pari al 15.6%. Una Vita ha interessato invece una media di 1.973.000 telespettatori con il 14.9% di share.