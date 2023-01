Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 gennaio 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Linea Bianca, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 21 gennaio 2023: Verissimo, Linea Bianca e Terra Amara

Su Rai 1 terzo record di stagione per Daniela Ferolla e Marcello Masi che nella puntata di ieri di “Linea Verde Life” totalizzano il 20% di share (19.9%), sfiorando quasi i 3 milioni con 2.639.000 telespettatori. Sempre bene, stabile e in crescita, il programma si conferma uno dei più visti del day time!

È già record di stagione invece per la nuova edizione di “Linea Bianca” condotta da Massimiliano Ossini che nella quarta puntata di ieri totalizza il 14% di share (13.9%) con quasi 2 milioni di spettatori (1.954.000) alle 14 di pomeriggio. Ossini stabile sin dal debutto, conferma l’ottimo trend che si aggiungono ai già ottimi dati della sua nuova “Uno Mattina”.

ItaliaSì! condotto da Marco Liorni è stato visto da 1.609.000 telespettatori con uno share del 13.49% nella prima parte. La seconda parte conquista 2.146.000 spettatori con uno share del 16.04%. Sempre su Rai 1, Passaggio a Nord-Ovest, è stato visto in tv da 1.292.000 spettatori con il 10.46% di share.

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.747.000 telespettatori con il 18.23% di share. Terra Amara è stata vista invece da ben 2.774.000 telespettatori con il 22.24% di Share.

Nella giornata di ieri il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin è stato seguito da 2.553.000 telespettatori durante la prima parte con il 22.90% di share. 2.405.000 telespettatori con uno share pari al 18.51% nella seconda parte.

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai 1 il game show L’Eredità condotto da Flavio Insinna è stato visto da ben 3.255.000 telespettatori con uno share pari al 21.61% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 4.318.000 telespettatori con uno share del 25.09%.

Su Canale 5 lo storico game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis ha visto incollati alla tv nella puntata di ieri ben 2.428.000 telespettatori con uno share pari al 16.77% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 3.129.000 telespettatori con uno share del 18.55%.

