Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 dicembre 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, la prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca e il consueto appuntamento con Caduta Libera.

Auditel, gli ascolti tv del pomeriggio di Sabato 24 dicembre 2022: Verissimo, Linea Bianca e Linea Verde Life

Su Rai 1 Linea Verde Life è stato visto da 2.085.000 telespettatori con uno share del 18.42%.

Ottimo successo sulla stessa rete per la prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca, programma condotto da Massimiliano Ossini, è stato visto da ben 1.676.000 telespettatori con uno share del 13.3%. Rispetto al debutto dello scorso anno (prima puntata 10.4% con 1.422.000) il dato è in salita con +2.9% di share e +254.000 telespettatori. Ossini già in onda con l’ottimo UnoMattina conferma anche il consolidato apprezzamento per Linea Bianca ormai programma cult della Tv.

Sempre su Rai 1, A Sua Immagine, programma condotto da Lorena Bianchetti è stato visto in tv da 1.071.000 spettatori con il 10.6% di share. (Seconda parte A Sua Immagine – 2.476 telespettatori 16.78).

Passaggio a Nord-Ovest è stato seguito da spettatori con uno share del 1.346.000 12.43%. Lo Zecchino d’Oro ha avuto un seguito di 2.099.000 spettatori con uno share del 17.29%

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful è stata seguita da ben 2.166.000 telespettatori con il 16.27% di Share. Terra Amara è stata vista invece da ben 2.016.000 telespettatori con il 18.34% di Share.

Nella giornata di ieri Verissimo con Silvia Toffanin è stato seguito da 1.596.000 telespettatori durante la prima parte con il 15.29% di share. 1.578.000 telespettatori con uno share pari al 13% nella seconda parte.

Verissimo Storie – 1.596 15.29

Verissimo Storie – 1.578 13

Caduta Libera (R) – 1.799 13.73

Caduta Libera (R) – 2.778 19.87

Ascolti tv di Caduta Libera in onda su Canale 5

Su Canale 5 lo storico game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti ha visto incollati alla tv nella puntata di domenica ben 1.799.000 telespettatori con uno share pari al 13.73% durante la prima parte. La seconda parte è stata seguita da 2.778.000 telespettatori con uno share del 19.87%.

Ecco gli ascolti dei programmi tv andati in onda nella prima serata di sabato 24 dicembre 2022.

Ti potrebbe interessare: