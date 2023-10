Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 7 ottobre 2023? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, La vita in diretta. Linea Blu e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e La Vita in diretta

Su Rai 1 il programma tv Linea Blu Discovery ha ottenuto un ascolto medio di 1.369.000 telespettatori , con il 11,16%, l’appuntamento con Passaggio a Nord-Ovest è stato visto da 878.000 telespettatori, 8,41%, la trasmissione tv A Sua immagine nella prima parte segna ben 635.000 telespettatori, con il 6,62%, e nella seconda 557.000 telespettatori, 6,31%; il programma La vita in diretta Sabato condotta da Alberto Marano, segna nella prima parte 1.029.000, 1,71% e nella seconda 1.438.000 telespettatori, 16,13%.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Una Vita”

Su Canale 5 la soap Beautiful ha registrato un ascolto medio di 2.560.000 telespettatori, share 19,32%; mentre la soap turca Terra amara segna ben 2.632.000 telespettatori, con il 24,58%; il programma tv Verissimo condotto da Silvia Toffanin segna ben 1.990.000, con uno share del 24,14% e nei Giri di Valzer 1.724.000, 20,35%.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai 2 Il giro di Lombardia è stato visto da 713.000 telespettatori, con il 6,88%. Su Rai 3 Tv Talk, la prima puntata è stata vista da 539.000, 5,57%; il format tv dal titolo Petrolio è stato visto da 409.000 telespettatori, 5,05%; l’appuntamento con il programma Presa Diretta in replica, segna ben 445.000, 5,12%.

Su Italia 1 il programma Freedom Short è stato visto da ben 356.000 telespettatori, con uno share di ben 3,01%; La Brea segna un ascolto di 152.000, 1,56%, 147.000, 1,79%, e 153.000, 1,87%; GF segna invece 122.000, con uno share di 1,44%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 555.000 telespettatori, 4,68% di share; Tg4 Speciale 304.000, 3,13%; il film A viso aperto un netto di 257.000, 3,04%. Su La7 il film Rob Roy 155.000, 1,50%; Eden – Un pianeta da salvare 139.000, 1,42%.