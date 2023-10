Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 30 settembre 2023? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, La vita in diretta. Linea Blu e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e La Vita in diretta

Su Rai1 il programma Linea Blu Discovery ha ottenuto un seguito di 1.444.000 spettatori con l’11.9% di share. A seguire, sempre sulla stessa rete Passaggio a Nord Ovest ha avuto un seguito di 1.022.000 spettatori con il 10.2% di share, mentre A Sua Immagine è seguito da 772.000 spettatori con l’9% nella prima parte e 659.000 spettatori con l’8.2% nella seconda parte.

A seguire, dopo il Tg1 che ottiene 680.000 spettatori e l’8.5% di share, La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano ha ottenuto un seguito di 904.000 spettatori con il 11.3% di share.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Una Vita”

Su Canale 5 la soap Beautiful è stata seguita da 2.736.000 telespettatori con uno share del 21.4%. Terra Amara è stata seguita in tv da ben 2.468.000 telespettatori conquistando uno share pari al 23.8%.

Il talk show del sabato pomeriggio Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ieri ha appassionato 1.900.000 telespettatori con uno share del 23.6% nella prima parte. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer, è stata seguita da ben 1.667.000 telespettatori con uno share del 20.1%.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 il ciclismo con il Giro dell’Emilia Maschile conquista 396.000 spettatori con il 3.7%, Dreams Road 238.000 spettatori con il 2.9% e La Zampata 158.000 spettatori con il 2%.

Su Italia1, dopo Freedom Short a 398.000 spettatori (3.4%), La Brea ha raccolto 218.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 171.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio e 205.000 spettatori (2.5%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.149.000 spettatori (16.8%); Ribelli è seguito da 457.000 spettatori (4.4%) e Hudson e Rex 260.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 283.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. A seguire Presadiretta raccoglie 440.000 spettatori (5.2%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 570.000 spettatori pari al 4.9%. A seguire La legge del signore – L’uomo senza fucile è visto da 312.000 spettatori pari al 3.7%.

Su La7 Brubaker segna 203.000 spettatori (2%), mentre Eden – Un pianeta da salvare 129.000 spettatori (1.4%).