Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato pomeriggio 23 settembre 2023? Ecco di seguito i dati Auditel e l’analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, La vita in diretta. Linea Blu e le soap di Canale5.

Auditel dei programmi tv Rai: Verissimo e La Vita in diretta

Su Rai1 il programma Linea Blu ha ottenuto un seguito di 1.521.000 spettatori con l’11.5% di share. A seguire, sempre sulla stessa rete Passaggio a Nord Ovest ha avuto un seguito di 1.005.000 spettatori con il 9.1% di share, mentre A Sua Immagine è seguito da 811.000 spettatori con l’8.1% nella prima parte e 827.000 spettatori con l’8.6% nella seconda parte.

A seguire, dopo il Tg1 che ottiene 825.000 spettatori e l’8.9% di share, La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano ha ottenuto un seguito di 1.320.000 spettatori con il 14.4% di share nella prima parte e 1.537.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte. La presentazione di circa 35 minuti è vista da 1.062.000 e l’11.8%.

Audience dei programmi tv di Canale 5: “Verissimo” e le soap “Beautiful” e “Una Vita”

Su Canale 5 la soap Beautiful è stata seguita da 2.766.000 telespettatori con uno share del 19.6%. Terra Amara è stata seguita in tv da ben 2.858.000 telespettatori conquistando uno share pari al 25%.

Il talk show del sabato pomeriggio Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ieri ha appassionato 2.182.000 telespettatori con uno share del 23.9% nella prima parte. La seconda parte, intitolata Giri di Valzer, è stata seguita da ben 1.915.000 telespettatori con uno share del 20.4%.

Ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 Darrow & Darrow è visto da 417.000 spettatori con il 3.4%, a seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza ben 254.000 spettatori con il 2.5%, Dreams Road ben 269.000 spettatori con il 2.9% e La Zampata conquista 195.000 spettatori con il 2.1% di share.

Su Italia1, Freedom Short a 410.000 spettatori con il 3.3%, La Brea ha raccolto davanti alla tv 286.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio, 271.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio e 237.000 spettatori 2.6% nel terzo episodio.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.332.000 spettatori con il 16.7%; Ribelli è seguito da 508.000 spettatori con il 4.6% e Hudson e Rex 341.000 spettatori con 3.4% nel primo episodio e 282.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Presadiretta raccoglie alla tv 395.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 724.000 spettatori con uno share del 5.8%. A seguire Quella sporca dozzina viene visto da 464.000 spettatori pari al 4.8%.

Su La7 I girasoli segna 204.000 spettatori con il 1.8%, La7 Doc – Sophia ieri, oggi e domani visto da 126.000 spettatori con il 1.4% e Questo e quello visto da 109.000 spettatori con il 1%.