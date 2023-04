Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 1 aprile 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, Italia Sì!, L’Eredità e Avanti un altro.

Auditel, ascolti tv del pomeriggio di Sabato 1 aprile 2023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara

Su Rai 1, Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata andata in onda ieri di Linea Verde Life conquistano 2.286.000 spettatori con il 20.20%.

Passaggio a Nord Ovest conquista 939.000 spettatori con il 8.92%. A Sua Immagine è seguito da 737.000 spettatori con il 7.80% nella prima parte e 729.000 spettatori con l’8.20% nella seconda parte.

Italia Sì condotto da Marco Liorni ottiene 1.165.000 spettatori con il 13.06% nella prima parte e 1.516.000 spettatori con il 15.66% nella seconda parte.

Il programma che si occupa di televisione e non solo, Tv Talk su Rai 3, è seguito da 868.000 spettatori con 8.63%. Extra 671.000 e 7.28%. (Pres. Tv Talk – 975.000 8.35%)

Audience di Canale 5: Verissimo e le soap Terra Amara e Beautiful

La soap Beautiful conquista 2.556.000 spettatori con il 19.75%, mentre Terra Amara conquista 2.786.000 spettatori con il 26.62%.

Il programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin conquista ben 2.315.000 spettatori (26.20%) nella prima parte e 2.099.000 spettatori (22.40%).

Ascolti tv di L’Eredità su Rai 1 e Avanti un altro in onda su Canale 5

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.262.000 spettatori pari al 20.55%, mentre L’Eredità ha registrato 3.377.000 spettatori pari al 25.28%.

Su Canale5 il game show Avanti il Primo! Story condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha intrattenuto 1.813.000 spettatori con il 17.50%, mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.518.000 spettatori con il 19.53% di share.

Ecco gli ascolti dei programmi tv andati in onda nella prima serata di sabato 1 aprile 2023.

Video Verissimo