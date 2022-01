Come di consueto ecco l’analisi degli ascolti tv di sabato 22 gennaio 2022, con i dati forniti da Auditel in riferimento ai programmi andati in onda sulle reti Rai e Mediaset nel pomeriggio di ieri: Dedicato, A Sua Immagine, Linea Bianca, Italia sì!, Verissimo e le soap in onda su Canale 5.

Auditel dei programmi tv Rai: “Dedicato”, “Linea Bianca”, “Italia Sì!” e “A Sua immagine”

Su Rai1 ieri, 22 gennaio 2022, Serena Autieri e il consueto appuntamento con Dedicato, ha ottenuto un seguito di 1.699.000 spettatori con uno share dell’10.6%. (Dati scorsa settimana: 1.549.000 di spettatori con uno share dell’9.9%).

Linea Bianca condotto da Massimiliano Ossini ha tenuto compagnia a ben 1.434.000 spettatori, conquistando ben l’10.3% di share nella puntata andata in onda ieri.(Dati scorsa settimana: 1.191.000 spettatori, 8.8% di share).

A Sua Immagine, programma condotto da Lorena Bianchetti, ha avuto un seguito di 1.087.000 ottenendo uno share dell’8.4%. Ultima parte con 1.055.000 spettatori con l’8.2%. (Dati scorsa settimana: 1.115.000 spettatori con uno share del 8.5%, seconda parte 1.171.000 con l’8.9%).

Marco Liorni alla guida del programma Italia Sì, è stato seguito da 1.523.000 spettatori con 11.5% di share nella presentazione e 2.218.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte. (Dati scorsa settimana: prima parte 1.580.000 spettatori con 11.7% di share, seconda parte 2.143.000 spettatori con il 13.8% di share).

Auditel del programma tv di Canale 5: “Verissimo”

Verissimo, con Silvia Toffanin, è stato visto ieri da 2.187.000 spettatori con il 16.7 di share nella prima parte e da 2.158.000 spettatori pari al 14.4% di share nella seconda parte intitolata Giri di Valzer. (Dati scorsa settimana: 2.247.000 con il 16.9%. Giri di Valzer 2.404.000 di spettatori con il 15.5%).

Audience delle soap in onda su Canale 5: “Beautiful” e “Una Vita”

Le soap di Canale 5 hanno riscontrato un notevole successo di pubblico. Beautiful, nella giornata di ieri è stata seguita da ben 2.624.000 spettatori con uno share pari al 15.2%. la soap Una Vita ha interessato una media di 2.186.000 telespettatori con il 15.2% di share.