La giornata di ieri sabato 9 ottobre 2021 segna il debutto della nuova stagione televisiva di una delle trasmissioni più seguite del sabato pomeriggio: Tv Talk. Al timone dello storico programma di Rai 3 troviamo il conduttore e giornalista Massimo Bernardini. Quella andata in onda ieri è stata una prima puntata ricca di emozioni. Ma vediamo insieme cosa è successo ieri e soprattutto come sono andati i dati Auditel in merito agli ascolti di Tv Talk e di altri programmi come Scene da un matrimonio e Verissimo.

Auditel, analisi degli ascolti tv di Scene da un matrimonio, Verissimo e Tv Talk

Prima di vedere cosa dicono i dati Auditel in merito ai programmi andati in onda ieri pomeriggio, vogliamo raccontarvi cosa è accaduto ieri durante la prima puntata di stagione del programma Tv Talk. Massimo Bernardini ieri, a inizio stagione del suo talk dedicato alla tv, ha voluto rendere omaggio alla grande Raffaella Carrà, che diverse volte è stata ospite del salotto tv del sabato pomeriggio di Rai 3. Un omaggio che ha emozionato tutti e che è diventato virale sui social. Ecco per voi il video dell’omaggio a Raffaella Carrà da parte di Tv Talk.

Ascolti Tv Talk Rai 3

Analizzando i dati Auditel in merito agli ascolti tv registrati durante la prima puntata di stagione del programma Tv Talk notiamo un leggero aumento sia di telespettatori che in punti percentuali dello share, rispetto al debutto tv della scorsa edizione. Sono stati infatti 781.000 i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del talk tv con uno share del 6.4%. Nella prima puntata della scorsa stagione (sabato 26 settembre 2020) i telespettatori furono 777.000 con uno share del 5.9%.

Dati Auditel di Scene da un matrimonio Canale 5

Sempre ieri, ma su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo. Il programma dedicato ai matrimoni ha incollato alla tv 1.991.000 spettatori, ottenendo così uno share del 14.1%. La prima puntata di Scene da un matrimonio andata in onda la scorsa settimana fu seguita da 1.962.000 spettatori con uno share del 15.03%. Il programma regge bene il confronto con i programmi in onda sulle altre reti nella stessa fascia oraria, merito questo sicuramente anche di un tema vincente come quello dei matrimoni e di una conduzione leggera, poco impostata, ma allo stesso tempo professionale.

Ascolti tv di Verissimo canale 5

La puntata del sabato di Verissimo andata in onda ieri è stata seguita da 1.948.000 spettatori con il 17.6%. Verissimo – Giri di Valzer ha avuto un seguito di 2.011.000 (16.8%). Lo scorso sabato Verissimo raccolse davanti alla tv 1.864.000 spettatori con il 18.02% di share nella prima parte del programma pomeridiano e 1.851.000 con il 16.61% nella seconda parte.