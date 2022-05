Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 8 maggio 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Scene da un Matrimonio, Domenica In, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera e gli ascolti dei programmi in onda nel pre-serale con L’Eredità e Avanti un Altro.

Auditel, gli ascolti tv di domenica pomeriggio del 8 maggio 2022: Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Su Rai1, Domenica In condotto da Mara Venier è stato seguito in tv da 2.794.000 spettatori con il 21.70% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 2.510.000 con uno share pari al 21.70%. Saluti di Mara – 2.151.000 con uno share del 19.20%. (Dati scorsa settimana: 2.739.000 spettatori con il 22.1% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 2.316.000 con uno share pari al 20.7%. Saluti di Mara – 1.860.000 con uno share del 17.2%).

Il programma Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini nella giornata di ieri lo hanno visto 2.049.000 telespettatori con uno share pari al 17.43%. (Dati scorsa settimana: 1.843.000 telespettatori con uno share pari al 15.9%).

Audience di Canale 5: Scene da un matrimonio, Verissimo, Beautiful e Una vita

Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 1.701.000 spettatori con il 12.88% di share, mentre Una Vita è stata seguita da 1.121.000 con uno share del 9.55%.

Su Canale 5, Scene da un Matrimonio condotto da Anna Tatangelo conquista ben 1.234.000 spettatori con uno share del 10.46%. (Dati scorsa settimana: 1.173.000 spettatori con uno share del 9.8%).

Nella giornata di ieri Verissimo con Silvia Toffanin è stato visto da 1.253.000 telespettatori durante il Pre Show nella prima parte con il 11.30% di share. 1.638.000 telespettatori con uno share pari al 14.50% nella seconda parte e 1.719.000 con il 14.30% nella terza. (Dati scorsa settimana: 1.517.000 telespettatori durante il Pre Show nella prima parte con il 14% di share. 1.600.000 telespettatori con uno share pari al 14.9% nella seconda parte e 1.685.000 con il 13.9% nella terza).

Ascolti tv: L’Eredità e Avanti un Altro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette è stato seguito da 2.951.000 spettatori con il 21.79% di share, mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.938.000 spettatori con il 24.90%.

Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1.975.000 spettatori con il 15.21%, mentre Avanti un Altro ha raccolto 2.758.000 spettatori con il 17.89%.