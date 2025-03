Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 30 marzo 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 30 Marzo 2025

Su Rai1, la trasmissione dedicata ai libri dal titolo TG1 Libri è seguita da 3.850.000 telespettatori con 28.9% di share. Domanica In, programma domenicale condotto da Mara Venier, nella parte della presentazione ottiene un ascolto di 2.511.000 telespettatori 19.8% share. Nella prima parte del programma i telespettatori sono stati 2.808.000 con il 23.4%, mentre 2.298.000 erano i telespettatori che hanno seguito la seconda parte, raggiungendo uno share del 21.3%. 1.909.000 erano i telespettatori che hanno seguito la terza parte con uno share del 19.1%. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.657.000 spettatori con il 15.8%.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè seguita da 2.072.000 dí telespettatori con uno share del 15.5%, Beautiful raggiunge 1.868.000 spettatori pari al 14.7% e Tradimento interessa 2.165.000 spettatori pari al 19%. A seguire Verissimo trasmissione TV condotta da Silvia Toffanin, intrattiene 1.970.000 spettatori pari al 19.5% nella prima parte e 1.922.000 spettatori pari al 18.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share sulle altre reti

Su Rai2 Musica Mia totalizza 318.000 spettatori pari al 2.5%, mentre Bellissima Italia incolla davanti al video 229.000 spettatori pari all’1.9%. A seguire il Sei Nazioni di Rugby Femminilecon Italia-Irlanda totalizza 148.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1, dopo E-Planet (617.000 – 4.8%), L’era glaciale – In rotta di collisione raccoglie 524.000 spettatori (4.6%) e I pinguini di Madagascar 489.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.101.000 spettatori (16.2%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.232.000 spettatori (10%) nella prima parte e 714.000 spettatori (6.4%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (525.000 – 5.1%), Rebus conquista 590.000 spettatori (5.9%), mentre Kilimangiaro è seguito da 689.000 spettatori (6.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 832.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte.

Su Rete4 Le parole che non ti ho detto ha convinto 386.000 spettatori con il 3.4% e Duello al Rio d’argento 375.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 340.000 spettatori pari al 2.9%, mentre La7 Doc – Francesco il Papa Rivoluzionario interessa 192.000 spettatori pari all’1.9% e I miserabili è visto da 197.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 la Superbike coinvolge 374.000 spettatori (2.9%) e la MotoGP 452.000 spettatori (4%) A seguire 4 Ristoranti intrattiene 209.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 311.000 spettatori (2.7%). A seguire Little Big Italy totalizza 172.000 spettatori (1.7%).