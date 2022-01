Domenica 30 gennaio 2022, a causa della riscontrata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi non è andato il onda il consueto appuntamento domenicale del talent di Canale 5. Il programma è stato sostituito da alcuni video “inediti” relativi alla trasmissione e dall’allungamento della striscia domenicale di Verissimo. Per Rai 1 tutto invariato invece, l’unica novità è che Domenica In condotto da Mara Venier è entrato in pieno spirito sanremese. Ma andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel in merito agli Ascolti tv dei programmi andati in onda ieri.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 30 gennaio 2022: Domenica In, Speciale Amici

Su Rai1, la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo condotta da Mara Venier è stata seguita in tv da ben 3.355.000 spettatori conquistando il 20.5% di share nella prima parte. Sono invece 2.964.000 i telespettatori che seguono la seconda parte con il 20.1% di share, mentre 3.035.000 spettatori con il 20.4% di share seguono i Saluti di Mara; (Dati scorsa settimana: 3.367.000 con il 18.3%. Seconda parte 2.740.000 con il 17%. I Saluti di Mara 2.774.000 con il 17.7%).

Come anticipato Amici di Maria De Filippi non è andato in onda con la formula consueta, lo Speciale Amici in onda su Canale 5 è stato visto da 2.493.000 con uno share del 15.1%. (Dati scorsa settimana: 3.511.000 spettatori con uno share del 20.7%).

Su Rai2 Citofonare Rai 2, in onda nel daytime di mezzogiorno, conquista 489.000 spettatori con uno share del 3.7% (presentazione 235.000 – 2.4%).

Audience di Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera

Nella giornata di ieri Verissimo con Silvia Toffanin si è allungato di circa un’ora. Verissimo Pre Show conquista 2.224.000 spettatori con uno share del 14.7%, Verissimo 2.409.000 con il 16.2% e la parte finale Verissimo – Giri di Valzer 2.835.000 con il 16.6%. (Dati scorsa settimana: 2.821.000 con il 17.9% nella prima parte e 2.659.000 con il 15% di share nella seconda parte).

Francesca Fialdini con il suo programma Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto alla tv 2.478.000 spettatori pari al 14.9%. (Dati scorsa settimana: 2.469.000 spettatori pari al 14.4% di share).

Ascolti tv Avanti un Altro e L’Eredità

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.826.000 spettatori con il 20%. L’Eredità 4.839.000 spettatori con uno share del 22.9% nella seconda parte.

Su Canale 5 Avanti il Primo! conquista 2.964.000 spettatori con il 15.9% di share e Avanti un Altro! 4.006.000 con uno share del 19.3%.