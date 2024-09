Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Verissimo e Domenica In del 22 settembre 2024: Silvia Toffanin e Mara Venier

Mara Venier supera i 2 milioni, Verissimo totalizza 1.6 milioni. Bene anche l’Arca di Noe.

Ascolti tv di Canale 5: Verissimo e le soap

Su Canale 5, L’Arca di Noè registra 2.038.000 spettatori con uno share del 15,2%. Beautiful segue con 1.850.000 spettatori e il 14,5%, mentre Endless Love tiene davanti allo schermo 1.946.000 spettatori, pari al 16,9%. Successivamente, Verissimo raccoglie 1.606.000 spettatori con il 16,4% nella prima parte e 1.515.000 con il 14,1% nella seconda parte, intitolata Giri di Valzer.

Auditel di Domenica In e Da Noi… A Ruota Libera

Domenica In ha totalizzato 2.176.000 spettatori con uno share del 16,9% durante la fase di presentazione, 2.395.000 spettatori con il 19,1% nella prima parte e 1.833.000 con il 16,9% nella seconda parte. La sezione ‘I Saluti di Mara’ ha ottenuto 1.616.000 spettatori e il 16,8%. Successivamente, Da Noi… A Ruota Libera è stato seguito da 1.519.000 spettatori, raggiungendo il 14,6% di share.

Audience Citofonare Rai2 e daytime mezzogiorno

Gli altri dati del Pomeriggio di domenica 22 settembre