Come sono andati gli ascolti Tv di ieri, domenica 12 dicembre 2021? Dopo la variazione del palinsesto Rai della scorsa settimana, per favorire la messa in onda della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro, questa settimana il palinsesto televisivo della domenica pomeriggio è tornato ad essere quello consueto con i programmi Domenica In, Amici, Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo. Scopriamo insieme cosa dicono i dati Auditel in riferimento ai programmi Tv di ieri pomeriggio.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 12 dicembre 2021: Domenica In vs Amici

Domenica In condotto da Mara Venier, nella puntata andata in onda ieri ha conquistato 2.702.000 spettatori con uno share del 15.16% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.520.000 spettatori con il 15.84% di share. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 3.158.000 spettatori, 18.73% di share. Seconda parte 2.902.000 spettatori, 18.78% di share).

Amici di Maria De Filippi, nella giornata di ieri è stato visto da 3.106.000 spettatori con uno share del 18.31%. (Dati della scorsa settimana 3.242.000 spettatori, 20.12% di share).

Audience di Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera

Dopo la pausa della settimana scorsa, per dare spazio allo Zecchino d’Oro, nel pomeriggio domenicale di ieri è tornato nuovamente in onda il programma condotto da Francesca Fialdini su Raiuno Da Noi… A Ruota Libera. Il programma ha conquistato nella giornata di ieri ben 2.296.000 spettatori con il 14.18% di share.

Verissimo andato in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da 2.807.000 con uno share del 18.59% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.626.000 con uno share pari al 15.65%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.740.000 spettatori, 17.74% di share. Seconda parte 2.517.000 spettatori, 14.46% di share).

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, in onda nella fascia oraria prima di pranzo, e condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura ha conquistato nella giornata di ieri domenica 12 dicembre 2021 ben 528.000 spettatori con uno share pari al 4.54%. (Dati della scorsa settimana 494.000 spettatori, 4.30% di share).