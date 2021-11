È lunedì e come di consueto non possono mancare i dati Auditel in merito agli ascolti tv dei programmi della domenica pomeriggio. Anche ieri domenica 31 ottobre 2021 è andata in scena la grande sfida tra Amici di Maria de Filippi e Domenica In condotto da Mara Venier. Vediamo come sono andati questa settimana i due programmi tv insieme agli ascolti di Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera e Citofonare Rai2.

Auditel, gli ascolti tv di Domenica 31 ottobre 2021: Amici e Domenica In

La grande sfida dell’Auditel del pomeriggio domenicale è quella tra Amici e Domenica In. Amici di Maria De Filippi ieri è stato visto in tv da ben 2.966.000 con uno share del 20.2%. (Dati della scorsa settimana 2.964.000 spettatori, 19.9% di share).

Domenica In conquista nella giornata di ieri 2.445.000 spettatori ottenendo uno share del 15.8% durante la prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.045.000 spettatori con il 14.2% di share. I Saluti di Mara sono visti da 1.901.000 spettatori con 13.8%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.712.000 spettatori, 17.1% di share. Seconda parte 2.308.000 spettatori, 16.3% di share).

Il programma domenicale di Mara Venier, nella giornata di ieri è andato in onda in forma ridotta per dare spazio alla conferenza stampa del Premier italiano Mario Draghi per la chiusura del G20 tenutosi in questi giorni a Roma.

I dati Auditel di Da Noi… A Ruota Libera e Verissimo

Da Noi… A Ruota Libera su Rai1 ha conquistato 1.728.000 spettatori con uno share del 10.6%. (Dati della scorsa settimana 1.898.000 spettatori, 13% di share).

Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin è stato visto da ben 2.986.000 con uno share del 21.3% durante la prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.949.000 con uno share del 18.2%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.450.000 spettatori, 17.8% di share. Seconda parte 2.199.000 spettatori, 14.6% di share).

Ascolti tv: Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, con Paola Perego e Simona Ventura è stato visto nella giornata di ieri da 431.000 spettatori totalizzando uno share del 3.8%. (Dati della scorsa settimana 331.000 spettatori, 3% di share).