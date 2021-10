Il palinsesto televisivo della domenica pomeriggio è entrato nel vivo della programmazione così come la lotta a suon di dati Auditel tra i diversi programmi tv. Alcuni format hanno già preso il via da qualche settimana, c’è chi invece ha debuttato ieri, domenica 3 ottobre 2021. Tra le novità delle ultime settimane c’è sicuramente la conferma di Amici con Maria De Filippi che rimane in calendario la domenica pomeriggio, in concomitanza con Domenica In condotto da Mara Venier.

A sbarcare invece ieri è stato il nuovo programma Citofonare Rai 2, condotto dalla coppia di amiche Simona Ventura e Paola Perego. Ma andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel di domenica 3 ottobre 2021 in merito agli ascolti tv del pomeriggio.

Auditel: gli ascolti TV di domenica 3 ottobre 2021

Come anticipato in prefazione, la programmazione Rai e Mediaset per la domenica pomeriggio è ben definita. Uno degli ultimi programmi che doveva debuttare ha dato il via proprio ieri, si tratta di Citofonare Rai 2, con Simona Ventura e Paola Perego. Vediamo cosa dicono i dati Auditel registrati per il nuovo format di Rai 2 e come sono andati in termini di ascolti tv anche gli altri programmi della domenica pomeriggio.

Ascolti Tv di Citofonare Rai 2

Su Rai2 l’esordio del nuovo format televisivo Citofonare Rai 2 condotto da Simona Ventura e Paola Perego è stato seguito da 419.000 spettatori con il 3.95% di share. Un debutto con risultati non entusiasmanti, ma comunque essendo alla prima puntata c’era da aspettarselo. Il programma di Simona Ventura e Paola Perego deve sicuramente farsi conoscere dal pubblico televisivo.

Dati Auditel di Amici e Domenica In

La sfida più attesa della domenica, da ben tre settimane, è quella tra Amici su Canale 5 e Domenica In su Rai1. Maria De Filippi ha tenuto incollati alla tv ben 2.756.000 spettatori con il 19.13% di share, e si aggiudica la “vittoria” per la terza volta contro Domenica In di Mara Venier che è stata seguita da 2.499.000 spettatori con il 16.35% di share nella prima parte e 2.015.000 con il 14.79% di share nella seconda.

Ascolti tv di Verissimo e Da noi a Ruota Libera

Verissimo con Silvia Toffanin, nella puntata domenicale di ieri pomeriggio è stato seguito da ben 2.155.000 spettatori con il 16.57% nella prima parte, e 2.106.000 spettatori con il 15.70% di share nella parte dei Giri di Valzer. Da Noi a ruota libera con Francesca Fialdini è stato visto in tv da 1.730.000 spettatori ottenendo uno share del 13.11%.

Dati Auditel della prima serata: chi ha vinto tra i I Bastardi di Pizzofalcone e Scherzi a parte?

La prima serata di domenica 3 ottobre 2021 ha visto scontrarsi per la prima volta la fiction di Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini contro il programma di Canale 5 Scherzi a parte condotto da Enrico Papi. Per scoprire chi ha vinto nella lotta agli ascolti tv clicca il link seguente (Ascolti prima serata domenica 3 ottobre 2021).