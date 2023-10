Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Inoltre analizziamo gli ascolti tv della puntata di Citofonare Rai2.

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Citofonare Rai2 del 29 ottobre 2023

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.111.000 spettatori con il 15.3% nella presentazione, 2.078.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte, 1.829.000 spettatori con il 15.6% nella seconda parte e 1.601.000 spettatori con il 13.6% nella terza parte di 32 minuti chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera sigla 1.854.000 spettatori con il 14.5%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 2.632.000 spettatori (18%), Amici conquista 2.836.000 spettatori (22.6%) e Verissimo 2.266.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.274.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai conquista 459.000 spettatori con il 3.4% e Origini 416.000 spettatori con il 3.4%. A seguire la partita di Serie C – Catania-Avellino arriva a 290.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 E-Planet ha raccolto 436.000 spettatori (3.1%), mentre Waterworld è seguito da 392.000 spettatori (3.3%) e Magnum P.I. 396.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 TgRegione informa 2.064.000 spettatori (14.5%); In Mezz’Ora è seguito da 984.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 605.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione a 499.000 spettatori (4.3%), Rebus raccoglie 513.000 spettatori (4.3%) e Kilimangiaro933.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Terremoto ha convinto 351.000 spettatori pari al 2.9% e Duello tra le rocce 576.000 spettatori pari al 4.6%.

Su La7 Una Giornata Particolare segna 315.000 spettatori (2.5%), La7 Doc 210.000 spettatori (1.8%) e In Good Company 205.000 spettatori (1.4%).

Auditel Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 condotto dalla coppia formata da Simona Ventura e Paola Perego intrattiene 349.000 spettatori (4.7%) nella prima parte di 19 minuti e 538.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte.