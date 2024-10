Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Amici, Domenica In, Verissimo, Da noi… a Ruota libera e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive. Di seguito analizziamo anche i dati dei programmi principali in onda in Access Prime Time.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo, Domenica In, Citofonare Rai2 del 27 ottobre 2024

Su Rai1 A Sua Immagine raccoglie 1.678.000 spettatori (20.7%); A seguire, dopo la presentazione (2.075.000 – 19.2%), Linea Verde interessa 2.825.000 spettatori (22.7%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 808.000 spettatori con l’11.2% nella prima parte e 1.100.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 2.034.000 spettatori con il 19.7%. Su Rai2 Citofonare Rai2 raduna 391.000 spettatori (5.3%) nella prima parte di 25 minuti e 620.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte di oltre un’ora.

Dati Auditel programmi Rai: Domenica In, Da Noi… A Ruota Libera e i programmi sulle altre reti

Su Rai1, dopo la presentazione (1.980.000 – 14.9%), Domenica In colleziona 2.066.000 spettatori con il 16.7% nella prima parte, 1.885.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte e 1.457.000 spettatori con il 14.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.864.000 spettatori con il 14.4%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici, Verissimo e le soap

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.424.000 – 17.6%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.010.000 spettatori pari al 24.9%. A seguire Verissimo intrattiene 2.158.000 spettatori pari al 20.9% nella prima parte e 2.413.000 spettatori pari al 20.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

I dati di Share in Access Prime Time

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 353.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire Rai Sport Live registra un netto di 277.000 spettatori pari al 2.4%; all’interno la partita di Serie C Benevento-Casertana incolla davanti al video 255.000 spettatori pari al 2.4%.

Su Italia1, dopo E-Planet (348.000 – 2.6%), Batman raccoglie 343.000 spettatori (3.1%), mentre Forever è visto da 368.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.953.000 spettatori (14.3%), mentre In Mezz’Ora è visto da 903.000 spettatori (7.3%) e 598.000 spettatori (5.5%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (588.000 – 5.8%), Rebus conquista 646.000 spettatori (6.2%) e Kilimangiaro è seguito da 910.000 spettatori (7.7%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio di mezz’ora e 1.218.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte di circa un’ora.

Su Rete4 La stangata ha convinto 358.000 spettatori con il 3.2%, mentre La rivolta dei cowboys è scelto da 500.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 423.000 spettatori pari al 3.6% e La 7 Doc – Alla Ricerca dei Segreti Sconosciuti: Parigiinteressa 255.000 spettatori pari al 2.4%.

Su Tv8 il GP Thailandia di MotoGP coinvolge 1.030.000 spettatori (7.9%), mentre Zona Rossa raduna 405.000 spettatori (3.5%). A seguire GialappaShow è visto da 249.000 spettatori (2.4%) e Cucine da Incubo 301.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è seguito da 224.000 spettatori (1.8%), mentre Ex segna 190.000 spettatori (1.8%).