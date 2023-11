Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 19 novembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 19 novembre 2023

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.941.000 spettatori (20.5%), nella presentazione in onda dalle 14.01 alle 14.30, 3.333.000 spettatori (23.9%) nella prima parte in onda dalle 14.30 alle 15.07, 2.590.000 spettatori (21%), nella seconda parte in onda dalle 15.11 alle 16.50, e 2.298.000 spettatori (18.8%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara in onda dalle 16.56 alle 17.09. Dopo una breve edizione del TG1 (.000 – %), dalle 17.20 alle 17.54, Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.546.000 spettatori pari al 19.2%.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 “L’Arca di Noè” ha raccolto 2.388.000 spettatori con il 16.2%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2.829.000 spettatori (21.4%). Verissimo ha convinto 2.537.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.281.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 “Paesi che Vai” ha convinto 440.000 spettatori pari al 3.1% mentre Origini ha conquistato 356.000 spettatori pari al 2.7%. L’incontro di Serie A di Calcio Femminile – Juventus-Inter segna 344.000 spettatori con il 27% (primo tempo a 248.000 e il 2.1%, secondo tempo a 438.000 e il 3.4%).

Dream Hotel arriva a 510.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 E-Planet raccoglie .000 spettatori (%) mentre Batman – Il Ritorno ha interessato .000 spettatori (%). Magnum P.I. ottiene .000 spettatori (%) e Due Uomini e 1/2 sigla .000 spettatori (%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.146.000 spettatori con il 14.7%. In Mezz’Ora ha ottenuto 1.040.000 spettatori con il 7.5% (Il Mondo di In Mezz’Ora: 637.000 – 5.1%). Rebus registra 717.000 spettatori con il 5.9%.

Preceduto da una presentazione (853.000 – 6.7%), Kilimangiaro Un Nuovo Giorno ha raccolto 1.037.000 spettatori con il 7.7% mentre Kilimangiaro raccoglie 1.126.000 spettatori e il 6.8%.

Su Rete4 “Africa Express” ha registrato .000 spettatori mentre Nevada Smith ha collezionato .000 spettatori con il %. Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha appassionato .000 spettatori (share del %) mentre La7 “Doc – Città in Pericolo” ha coinvolto .000 spettatori (%). Su Tv8 Formula 1 – Gran Premio di Las Vegas in differita appassiona .000 spettatori con il %. Sul Nove Little Big Italy raggiunge .000 spettatori (%).

Ti potrebbe interessare: