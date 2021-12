Anche questa settimana iniziamo con i dati Auditel relativi agli ascolti tv dei programmi andati in oda ieri pomeriggio domenica 19 dicembre 2021. Ecco di seguito cosa dicono i dati in riferimento all’audience dei programmi Domenica In in onda su Ra1, Amici e Verissimo in onda su Canale 5.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 19 dicembre 2021: Amici vs Domenica In

Amici di Maria De Filippi, nella giornata di ieri è stato visto da 3.070.000 spettatori con uno share del 20.02%. (Dati della scorsa settimana 3.106.000 spettatori, 18.31% di share). Tra gli ospiti di Maria De Filippi il cantante Fedez che qualche giorno fa ha raggiunto la scuola di amici per imparare una coreografia.

Domenica In condotto da Mara Venier, nella puntata andata in onda ieri ha conquistato 3.226.000 spettatori con uno share del 19.8% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 2.860.000 spettatori con il 19.4% di share. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.702.000 spettatori, 15.16% di share. Seconda parte 2.520.000 spettatori, 15.84% di share). Grande spazio, durante la puntata di ieri pomeriggio, è stato dedicato alla finale di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 18 dicembre 2021 su Rai 1. Tra gli ospiti musicali della trasmissione il cantante Zucchero Fornaciari.

Audience di Verissimo su Canale 5

Verissimo andato in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da 2.508.000 con uno share del 17.24% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.264.000 con uno share pari al 14.3%. (Dati della scorsa settimana: Prima parte 2.807.000 spettatori, 18.59% di share. Seconda parte 2.626.000 spettatori, 15.65% di share).

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, in onda nella fascia oraria prima di pranzo, e condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura ha conquistato nella giornata di ieri domenica 19 dicembre 2021 ben 418.000 spettatori con uno share pari al 3.7%. (Dati della scorsa settimana 528.000 spettatori, 4.54% di share).