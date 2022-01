Dopo la pausa natalizia di alcuni programmi, nella domenica di ieri 9 gennaio 2022, sono tornati in tv i consueti format della domenica pomeriggio. Come sono andati gli ascolti tv in questa prima domenica di programmazione? Ecco i dati Auditel relativi a Domenica In, Amici di Maria De Filippi, Da Noi… A Ruota Libera, Citofonare Rai2 e i programmi del pre-serale Avanti un altro e L’Eredità.

Auditel, gli ascolti della domenica pomeriggio del 9 gennaio 2022: Amici vs Domenica In

Domenica In condotto da Mara Venier, nella puntata di ieri ha conquistato 3.567.000 spettatori con uno share del 18.9% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata vista da 3.242.000 spettatori con il 18.5% di share.

Amici di Maria De Filippi, è stato visto nella giornata di ieri da ben 3.257.000 spettatori con uno share del 17.9%.

Audience di Verissimo e Da Noi… A Ruota Libera

Verissimo andato in onda su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è stato visto da 2.862.000 con uno share del 16.5% nella prima parte del programma. La seconda parte è stata seguita da 2.939.000 con uno share pari al 15.6%.

Francesca Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.457.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Share e Ascolti di Citofonare Rai2

Il programma Citofonare Rai2, in onda nella fascia oraria prima di pranzo, e condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha conquistato nella giornata di ieri ben 442.000 spettatori con uno share pari al 3.9%.

Ascolti tv Avanti un Altro e L’Eredità

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.610.000 spettatori con uno share del 17% mentre L’Eredità ha tenuto compagnia a 4.849.000 spettatori con uno share del 20.9%.

Su Canale 5 nella giornata di ieri domenica 9 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di stagione di Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La prima parte denominata Avanti il Primo ha raccolto 3.298.000 spettatori con uno share del 15.8% mentre Avanti un Altro ha raccolto ben 3.976.000 spettatori totalizzando uno share del 17.4%.