Amici, la scuola di talenti di Maria De Filippi, è andata in onda ieri, eccezionalmente di lunedì e non di domenica come di consueto. Come avrà accolto il pubblico televisivo questo cambio di programmazione? Andiamo a vedere cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv di Amici di Maria De Filippi.

Auditel, analisi degli ascolti tv di Amici in onda lunedì 11 ottobre 2021

La scuola di Canale 5 che forma giovani talenti del mondo della musica e della danza, in termini di ascolti tv non delude mai. I dati forniti dalla società Auditel ci dicono infatti che il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, nella giornata di ieri, è stato seguito da ben 2.602.000 spettatori con uno share del 22.8%.

Amici: perché è andato in onda di lunedì? Tornerà in programmazione la domenica?

Questo cambio di programmazione di Amici di Maria De Filippi, andato in onda Lunedì 11 ottobre 2021 e non domenica 10, si è avuto in via del tutto eccezionale, per permettere agli italiani di vedere in tv la Nazionale di calcio, coinvolta nella finale per il terzo posto di Nations League, contro il Belgio. La partita che ha visto il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini è andata in onda proprio nel pomeriggio di domenica scorsa. La prossima puntata di Amici andrà in onda come di consueto la domenica pomeriggio.

Amici: i dati Auditel confermano il trend positivo

I dati Auditel in merito agli ascolti ottenuti da Amici di Maria De Filippi in queste prime settimane di messa in onda confermano un andamento positivo, in termini di ascolti, della trasmissione che da ben oltre vent’anni è presente nei palinsesti Mediaset. Negli anni il talent è quasi sempre andato in onda con una puntata speciale il sabato pomeriggio, quest’anno Mediaset ha collocato Amici la domenica pomeriggio.

Gli ascolti raccolti in queste prime settimane di messa in onda ci dicono che Amici di Maria De Filippi gode di ottima salute e va bene sempre, che sia sabato, domenica o lunedì.

Amici: Maria De Filippi furiosa con gli allievi

Quella di Amici andata in onda ieri è stata sicuramente una puntata abbastanza movimentata, caratterizzata da alcuni rimproveri da parte di Maria a diversi ragazzi della scuola un po’ indisciplinati, tra cui Flaza.

La giovane cantante nelle ultime settimane ha assunto un atteggiamento che ha fatto arrabbiare, e non poco, i docenti. Ad arrabbiarsi è stata anche Maria De Filippi, per questo motivo la conduttrice ha tenuto opportuno fare un bel discorsetto alla ragazza. La ramanzina ovviamente, come ha spiegato la conduttrice, era rivolta a tutta la classe di talenti.

Il video: