Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 5 giugno 2022? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, gli speciali sul Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d’Inghilterra e gli ascolti dei programmi in onda nel pre-serale con L’Eredità e Avanti un Altro.

Su Rai1, Domenica In condotto da Mara Venier è stato seguito in tv da 2.357.000 spettatori con il 19.88% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 2.355.000 con uno share pari al 21.95%. (Dati scorsa settimana: 2.645.000 spettatori con il 18.80% di share nella prima parte. La seconda parte è stata vista da ben 2.319.000 con uno share pari al 18.00%. Saluti di Mara – 1.675.000 con uno share del 13.40%).

Il programma Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini nella giornata di ieri lo hanno visto 1.909.000 telespettatori con uno share pari al 18.75%. (Dati scorsa settimana: 1.645.000 telespettatori con uno share pari al 13.30%).

Audience di Canale 5: Beautiful e Una vita

Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 1.674.000 spettatori con il 13.74% di share, mentre Una Vita è stata seguita da 1.201.000 con uno share del 10.80%. Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 222.000 spettatori con l’1.9%. La fiction Luce dei Tuoi Occhi ha ottenuto un seguito di 1.007.000 telespettatori pari al 9.69% di share.

Percentuali di share degli speciali dedicati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II d’Inghilterra

Su Rai1 lo speciale del Tg1 dedicato al Giubileo Regina Elisabetta ha avuto un seguito di 2.160.000 telespettatori con uno share del 20.62%. Lo speciale la Regina di Platino, condotto dal giornalista Federico Gatti su Rete4 è stato visto in tv da 476.000 telespettatori con il 4,5% di Share.

Ascolti tv: L’Eredità e Avanti un Altro

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette è stato seguito da 2.589.000 spettatori con il 23.27% di share, mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.449.000 spettatori con il 26.33%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1.448.000 spettatori con il 13.83%, mentre Avanti un Altro ha raccolto 2.297.000 spettatori con il 18.03%.