Auditel funerali Raffaella Carrà: ecco in quanti hanno seguito i funerali in tv

I funerali di Raffaella Carrà sono andati in onda in diretta tv ieri venerdì 9 luglio dalla Chiesa dell’Ara Coeli a Roma alle ore 12.00. La diretta è stata trasmessa in contemporanea sia su Rai 1 che su Rete 4. Andiamo ora a vedere nel dettaglio i dati Auditel dei funerali di Raffaella Carrà, e in quanti hanno seguito in tv i funerali dell’artista scomparsa recentemente.

Auditel funerali Raffaella Carrà: i dati

Sono tanti i telespettatori che hanno seguito la diretta dei funerali in tv. Su Rai 1 sono ben 2.974.000 i telespettatori che hanno dato l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, raggiungendo il 28.3% di share. Su Rete 4 lo speciale del TG4 dedicato ai funerali dell’artista hanno raccolto davanti alla tv 423.000 spettatori con il 4.1% di share. In totale 3.397.000 telespettatori tra Rai e Mediaset hanno visto in tv i funerali di Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà, speciale Techetechete: i dati Auditel

Da notare anche il dato Auditel dello speciale di Techetechete dedicato all’artista italiana scomparsa il 5 luglio 2021. Il programma ha avuto un seguito di 3.311.000 telespettatori con il 18,5% di share.

I dati raccolti dimostrano il grande interesse del pubblico televisivo nei confronti di Raffaella Carrà, l’artista femminile italiana che forse più di tutti ha davvero dato tanto alla tv italiana e ai tanti telespettatori che hanno da sempre seguito le sue trasmissioni di successo.

Le grandi cerimonie in tv e l’interesse del pubblico

Come per altre circostanze, anche l’ultimo saluto alla grande artista italiana è stato un evento mediatico. Da qualche anno è usanza mandare in onda anche cerimonie che fino a qualche anno fa figuravano come cerimonie private. Dai matrimoni reali come quello di William e Kate, ai funerali di Stato o di personaggi noti di una certa rilevanza, come successo per Raffaella Carrà, le dirette tv di questi grandi eventi mediatici sono da sempre uno dei momenti più seguiti in tv.