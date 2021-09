Sono usciti puntuali anche oggi i dati Auditel in merito agli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri martedì 28 settembre 2021 sulla televisione italiana. Di seguito analizziamo i dati Auditel della giornata di ieri, mostrandovi il numero di telespettatori e lo share dei vari programmi divisi per fasce orarie della tv generalista.

Auditel, analisi degli ascolti del 28 settembre 2021

Ecco i dati Auditel suddivisi per le diverse fasce orarie e i canali della tv generalista e delle reti digitali e molte altre.

Daytime Mattina

Unomattina su Rai 1 la prima parte è stata seguita da 704.000 spettatori (14.1%) mentre la seconda parte da ben 909.000 spettatori (18.9%). Storie Italiane segna 825.000 spettatori con il (18.8%) di share, mentre la seconda parte raccoglie 920.000 spettatori (16.7%). Su Canale 5 Mattino Cinque totalizza 766.000 spettatori con il (16.2%) nella prima parte e 727.000 spettatori con il (16.7%) nella seconda parte. Rai2 con Radio2 Social Club intrattiene 170.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà è seguita da 332.000 spettatori pari al (6.9%). A seguire Elisir segna 372.000 spettatori pari al (6.8%). Su La7 Omnibus tocca punte di 168.000 spettatori con il (3.4%) e Coffee Break di 148.000 spettatori con il (3.4%) di share.

Ascolti – Daytime Mezzogiorno

E’ Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai 1 conquista 1.620.000 spettatori pari al (15.8%) di share. Forum su Canale 5 è seguito da 1.391.000 spettatori con il (18.5%). Su Rai2 I Fatti Vostri viene visto da 377.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 677.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. Rai3 con Quante Storie conquista 776.000 spettatori (6.5%) e Passato e Presente tocca i 450.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 129.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 174.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 646.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira è vista da 280.000 spettatori con il (5%) nella prima parte e 436.000 spettatori con il (4.1%) nella seconda parte.

Auditel Daytime Pomeriggio

Oggi è un altro Giorno su Raiuno segna 1.318.000 spettatori (11.1%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.637.000 spettatori (17.3%). A seguire La Vita in Diretta ottiene un ascolto di 1.814.000 spettatori con il (18.4%). Su Canale5 Beautiful è vista 2.503.000 spettatori (18.3%) e Una Vita 2.491.000 spettatori (19.2%), mentre Uomini e Donne 2.513.000 spettatori pari al (22.6%), Amici 1.736.000 spettatori (18.7%), Grande Fratello Vip 1.545.000 spettatori (17.4%) e Love Is In The Air 1.413.000 spettatori (15.9%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.251.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 Ore 14 conquista 556.000 spettatori con il 4.4%, mentre Detto Fatto incolla 370.000 spettatori con il 3.9%. Rete4 con Lo Sportello di Forum ha convinto 595.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Tagadà è visto da 279.000 spettatori (2.6%) e Tagadoc da 83.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 85.000 spettatori pari allo 0.9%.

Preserale

Rai1 con L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 2.444.000 spettatori pari al (19%), mentre L’Eredità viene seguito da 3.641.000 spettatori pari al (21.3%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.570.000 spettatori con il (12.7%) di share, mentre Caduta Libera è vista da 2.845.000 spettatori (17.3%). Su Rai3 Blob segna 998.000 spettatori pari al (4.8%).

Ascolti – Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conta 4.575.000 spettatori con uno share del (19.3%). Striscina la Notizina su Canale 5 segna una media di 3.783.000 spettatori pari al (16.7%). Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.219.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole da 1.562.000 spettatori (6.6%). Stasera Italia su Rete 4 ottiene un risultato di 1.033.000 spettatori con il (4.6%) nella prima parte e 911.000 spettatori (3.8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo è visto da 1.569.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 350.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 397.000 spettatori (1.7%).

Prime Time – dati Auditel

La serie Morgane – Detective Geniale su Rai 1 è stata seguita da ben 3.996.000 spettatori con il (18.7%) di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid ha interessato ben 4.833.000 spettatori con uno share del (21.1%). Rai2 con Voglio Essere un Mago ha raccolto davanti alla tv 523.000 spettatori con il (2.7%). Italia1 Buoni o Cattivi è stato seguito da 438.000 spettatori e il (2.8%). Rai3 #Cartabianca con Bianca Berlinguer ha toccato punte di 999.000 spettatori con il (5.2%). Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato una media di 811.000 spettatori e il (5%) di share. Su La7 DiMartedì ha registrato un risultato di 1.055.000 spettatori con il (5.3%).

Seconda Serata

Porta a Porta su Rai 1 è visto da 740.000 spettatori con il (9.2%). Su Canale5 Champions League Live totalizza una media di 1.452.000 spettatori con uno share del (13%). Su Italia1 Maradonapoli viene seguito da 160.000 spettatori (4.4%).