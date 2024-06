Nunzia De Girolamo con il suo ‘Ciao Maschio‘ conquista l’Auditel. Il programma è stato il più visto della seconda serata Rai mostrando come il talk show piaccia al pubblico. Vediamo insieme chi sono stati gli ospiti delle puntate e quanti sono gli spettatori rimasti incollati alla tv.

Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo è il programma più visto della seconda serata Rai: l’auditel

Ottimo successo di ascolti anche per questa stagione, la quarta, di Ciao Maschio, terminata sabato 1 giugno. Il 13 aprile 2024 è stata invece trasmessa la prima puntata del talk show condotto da Nunzia De Girolamo che analizza l’universo maschile. Nel corso delle settimane, il programma che va in onda il sabato in seconda serata, ha conquistato sempre più pubblico. Ciao Maschio è stato infatti il programma più visto della seconda serata Rai. Il format televisivo è risultato essere, in termini percentuali, il più visto di tutte le seconde serate targate Rai con una media del 12,20% di share e 712.000 telespettatori.

La puntata che ha avuto più successo è stata quella andata in onda dopo l’Eurovision Song Contest dell’11 maggio: ha ottenuto una media del 23% di share e 973.542 telespettatori, partendo all’1 di notte. Non solo: in media il programma della De Girolamo ha fatto registrare oltre 3 punti percentuali in più rispetto a quella che era la media della stessa fascia oraria, prima della nuova stagione di Ciao Maschio. Dai dati risulta che a crescere maggiormente è stata la fascia femminile della popolazione.

Gli ospiti delle varie puntate

Ciao Maschio si definisce come un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite. In una sorta di gioco di ruolo, vuole tornare a dare centralità agli uomini che oggi si sentono un po’ smarriti, ma allo stesso tempo spogliarli della loro virilità. Tra gli ospiti della quarta stagione ci sono stati tra gli altri Paolo Bonolis; Giacomo Giorgio; Roberto Farnesi; Sergio Muniz; Morgan; Francesco Facchinetti, Emanuel Lo e Nino D’Angelo.

La puntata più vista, quella dell’11 maggio, ha invece visto la partecipazione di Paolo Ruffini, Jerry Calà e Raz Degan.