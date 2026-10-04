Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Sabato 3 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 3 ottobre 2026
Su Rai 1, il pomeriggio si apre con Bar Centrale, che porta davanti allo schermo 1.263.000 spettatori, pari all’11,7% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest registra 794.000 spettatori (9,5%).
Buon risultato anche per A Sua Immagine, che raccoglie 474.000 spettatori (6,1%) nella prima parte e sale a 568.000 (7,6%) nella seconda. Dopo il TG1, seguito da 573.000 spettatori (7,8%), arriva Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, che ottiene 772.000 spettatori (10,1%) nella prima parte e cresce fino a 1.012.000 (11,5%) nella seconda.
Decisamente più brillanti i numeri di Canale 5, che nel pomeriggio conferma la propria forza. Grande Fratello Vip parte da 1.836.000 spettatori con il 14,9% di share, prima della crescita registrata dalla soap Beautiful, che raggiunge 1.930.000 spettatori (16,6%).
Tutto per la mia Famiglia, è seguito da 1.979.000 spettatori e dal 20,2% di share. A seguire, Forbidden Fruit arriva a 1.877.000 spettatori, toccando un ottimo 23,6%.
A chiudere il pomeriggio c’è Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin conquista 1.811.000 spettatori nella prima parte, con il 24,7%, mentre la seconda parte, Giri di Valzer, sale a 1.997.000 spettatori, mantenendosi al 24,1%.
Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera
Nel preserale Rai 1 con Reazione a Catena,nella parte, L’Intesa Vincente, raccoglie 2.291.000 spettatori (21,3%), mentre la fase centrale del programma cresce fino a 3.386.000 spettatori, pari al 25,2%.
Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida registra 1.609.000 spettatori (16,8%). Il programma nella parte centrale raggiunge poi 1.946.000 spettatori, fermandosi al 15,9% di share.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
La sfida dell’access prime time si conferma particolarmente combattuta. Su Rai 1, Affari Tuoi di Stefano De Martino porta a casa 3.883.000 spettatori, con uno share del 24%.
Su Canale 5, prima dell’appuntamento principale, Gira La Ruota della Fortuna raggiunge 3.145.000 spettatori (20,2%). A seguire, La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti, arriva a 3.854.000 spettatori e al 23,7%.