Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 28 marzo 2026

Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da 1.578.000 spettatori (12.8%), A Sua Immagine conquista una platea di ben 1.109.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 959.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte e la Santa Messa raduna un pubblico di 914.000 spettatori (9.4%). A seguire, dopo il TG1 (975.000 – 10.7%), Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo totalizza un ascolto di 1.030.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.358.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

Su Canale5, dopo Grande Fratello Vip (2.212.000 – 16.3%), la soap Beautiful è stata vista da 2.367.000 spettatori (19.1%), la serie tv Forbidden Fruit 2.337.000 spettatori (21.6%) e la soap opera La Forza di una Donna raduna invece 2.248.000 spettatori (22.8%).

A seguire il programma di interviste Verissimo con Silvia Toffanin ha ottenuto un seguito di ben 1.909.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.924.000 spettatori (20.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. (I Saluti di Verissimo a 2.021.000 e il 19%).

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.714.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità è vista da 4.214.000 spettatori pari al 27.2%.

Su Canale5 la parte del programma intitolata Caduta Libera – Inizia la Sfida è la scelta di 1.854.000 spettatori (15.9%), mentre il vero fulcro del format tv Caduta Libera ha un seguito di 2.374.000 spettatori (16.5%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Sulla rete ammiraglia della Tv di Stato Rai1 Affari Tuoi condotto come sempre da Stefano De Martino ha totalizzato 4.523.000 spettatori (24.2%) dalle 20:41 alle 21:20.

Sulla rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (3.676.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui conquista un ascolto tv medio di 4.275.000 spettatori.