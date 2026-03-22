Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.

Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 21 marzo 2026

Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da un pubblico di 1.615.000 spettatori con uno share del 12.8% e Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla tv ben 994.000 spettatori (9.1%), mentre A Sua Immagine ha ottenuto un seguito di da 826.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 838.000 spettatori (8.5%) nella seconda. A seguire, Ciao Maschio è stato visto da 1.193.000 spettatori (12.3%) nella prima parte e 1.711.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte.

Su Canale5, dopo Grande Fratello Vip che è stato visto da 2.196.000 con il 15.7%, Beautiful ha ottenuto un ascolti di 2.300.000 spettatori (17.9%), mentre Forbidden Fruit 2.387.000 spettatori (21.1%) e La Forza di una Donna conquista 2.379.000 spettatori (22.5%).

A seguire Verissimo condotto da Silvia Toffanin è visto da 1.860.000 spettatori (19.3%) nella prima parte del programma e 1.696.000 spettatori (17.4%) nella seconda che solitamente viene chiamata Giri di Valzer (I Saluti di Verissimo sono stati visti da 1.643.000 con il 15.2%).

Mediaset: L’Eredità e Caduta Libera

Su Rai1 il programma L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.026.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità è stato visto da 4.212.000 spettatori pari al 26.9%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto un pubblico formato da 1.579.000 spettatori con il 13.4%, mentre Caduta Libera ha coinvolto ben 2.305.000 spettatori (15.9%).

Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Su Rai1 il programma che precede la prima serata Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino totalizza 4.162.000 spettatori (22.7%) dalle 20:41 alle 21:21. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna della durata di soli 7 minuti che è visto da 3.496.000 con il 19.4%, La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, arriva a conquistare ben 4.298.000 spettatori con uno share del 23.4%.